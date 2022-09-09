«Билеты нам уже не продали»: девушка рассказала, что происходило внутри ТЦ «Меркурий» во время пожара

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Уфимка, собиравшаяся в кино в ТЦ «Меркурий», рассказала «КП-Уфа», что происходило внутри во время пожара.

Вечером 9 сентября уфимка Диана Р. решила посетить кинотеатр «Синема5», расположенный в загоревшемся ТЦ «Меркурий» в Уфе. Однако уже на кассе она столкнулась с неприятными новостями.

- Когда мы шли покупать билеты, было непонятно, что происходит. Билеты нам так и не продали, - объяснила девушка «КП-Уфа».

Также Диана предположила, что в момент, когда начинался пожар в первом корпусе ТЦ (а всего их три - Ред), в кинозалах находились люди. По предварительным данным, всех посетителей кинокомплекса удалось вовремя вывести. Это подтверждает и информация от главы МЧС Башкирии – Марат Латыпов доложил, что пожарные в здании людей не обнаружили.

Напомним, что в Уфе загорелся ТЦ «Меркурий», в котором находятся торговые ряды с продуктами питания и одеждой. Еще в одном корпусе здания находится кинотеатр и кафе.