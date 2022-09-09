фото: МЧС РБ

В Уфе из горящего ТЦ «Меркурий» мародеры начали выносить товар. Как сообщают очевидцы, находящиеся на месте событий, люди, рискуя собственной жизнью, бросаются в полыхающее здание и выносят оттуда вещи, одежду и бытовую технику.

фото: соцсети

При этом на все вопросы мародеры отвечают, что, мол, они – хозяева торговых точек и всего лишь пытаются спасти свой товар. На месте работают полицейские, которые пытаются остановить пытающихся нажиться на ЧП.

- Все горит, крыша вот-вот обрушится, а они так и лезут. Вот ведь совести нет у людей, - возмущаются очевидцы.

Напомним, первые сообщения о том, что горит «Колхозный рынок», в пожарную часть поступили около 21.36. Прибывшие пожарные обнаружили, что полыхают все помещения на втором этаже торгового центра, а огонь стремительно расползается по всему зданию. Сейчас в тушении пожара принимают участие 78 человек и 28 единиц техники. На место прибыл и глава регионального МЧС Марат Латыпов.

- Тушение ведется по повышенному третьему рангу пожара. Предпринимаются все необходимые меры. Направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории, - добавляют в пресс-службе экстренного ведомства.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.