Опубликовано видео с пожара на Колхозном рынке в Уфе

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«КП-Уфа» публикует видео с места пожара на Колхозном рынке в Уфе.

Вечером 9 сентября в Уфе загорелось здание Колхозного рынка на улице Кольцевой. Огонь быстро распространялся по кровле здания. Из здания начали выбегать перепуганные люди, среди которых были продавцы и посетители.

На месте работает корреспондент «КП-Уфа». Мы публикуем эксклюзивное видео пожара на Колхозном рынке в Уфе. На кадрах видно, как пожарные развернули оборудования и занимаются ликвидацией пламени.

В МЧС Башкирии уточнили, что сейчас на месте пожара на Колхозном рынке в Уфе работают 78 человек и 18 единиц техники.