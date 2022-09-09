Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 сентября 2022 18:13

Продавцы бросились спасать товары из горящего ТЦ Меркурий в Уфе

Здание охвачено огнем, но это никого не останавливает
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Людей не пугает, что здание охвачено огнем

Людей не пугает, что здание охвачено огнем

Возле горящего ТЦ Меркурий в Уфе собрались продавцы, которые забегают внутрь чтобы спасти товары.

9 сентября в 21.36 по местному времени в Уфе загорелось здание ТЦ Меркурий в корпусе бывшего Колхозного рынка. Внутри располагаются кинотеатр, бутики и магазины с фермерской продукцией.

Продавцы вытаскивают товары из горящего ТЦ Меркурий в Уфе

Находящиеся внутри продавцы и покупатели выбежали из торгового центра, испугавшись огня. Однако спустя некоторое время владельцы торговых точек начали возвращаться в объятое пламенем здание, чтобы спасти товары. Видео с жутким зрелищем заснял корреспондент «КП-Уфа». Кажется, что торговцев совсем не пугает объятое огнем и дымом здание торгового центра – главное для них спасти свое имущество.

По уточненным данным МЧС Башкирии, сейчас с огнем борются 78 пожарных. На место происшествия выехал глава МЧС Башкирии Марат Латыпов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Очевидцы рассказали, где мог начаться пожар на Колхозном рынке в Уфе

На месте работают сотрудники МЧС [подробности]

ЧПКАРТИНА ДНЯ