Продавцы бросились спасать товары из горящего ТЦ Меркурий в Уфе

Людей не пугает, что здание охвачено огнем

Возле горящего ТЦ Меркурий в Уфе собрались продавцы, которые забегают внутрь чтобы спасти товары.

9 сентября в 21.36 по местному времени в Уфе загорелось здание ТЦ Меркурий в корпусе бывшего Колхозного рынка. Внутри располагаются кинотеатр, бутики и магазины с фермерской продукцией.

Продавцы вытаскивают товары из горящего ТЦ Меркурий в Уфе

Находящиеся внутри продавцы и покупатели выбежали из торгового центра, испугавшись огня. Однако спустя некоторое время владельцы торговых точек начали возвращаться в объятое пламенем здание, чтобы спасти товары. Видео с жутким зрелищем заснял корреспондент «КП-Уфа». Кажется, что торговцев совсем не пугает объятое огнем и дымом здание торгового центра – главное для них спасти свое имущество.

По уточненным данным МЧС Башкирии, сейчас с огнем борются 78 пожарных. На место происшествия выехал глава МЧС Башкирии Марат Латыпов.

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