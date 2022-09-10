Огонь быстро распространился по всем корпусам рынка Фото: vk.com

В Уфе уже больше пяти часов пытаются потушить пожар в ТЦ «Меркурий».

Сгоревший в Уфе ТЦ «Меркурий» - был единственным крупным магазином в северной части города. В корпусах бывшего Колхозного рынка вместили три павильона ТЦ – с продуктами питания, одеждой и развлекательной площадкой с кинотеатром. Каких-то дорогих бутиков в ТЦ «Меркурий» не было, только небольшие магазинчики с одеждой неизвестных брендов. Тем не менее, местные очень любили ТЦ «Меркурий» и по привычке называли его «Колхозкой».

О пожаре в ТЦ «Меркурий» стало известно уже после его закрытия - около 9 вечера по Уфе. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые принялись выводить из здания запозднившихся продавцов и бороться с возгоранием Вскоре торговцы осознали, что внутри горящего здания остались товары, которые могут сгореть и бросились за ними обратно. Также к зданию подтянулись и мародеры, желая под шумок вытащить что-то полезное.

- Да у меня там все. У меня кредиты, четыре ребенка, а теперь все сгорело. А если не сгорело, то пожарные все уничтожат водой, - возмущенно заявлял посреди улицы торговец, который не успел спасти товары из ТЦ.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО В КИНОТЕАТРЕ

24-летняя уфимка Диана Р. вечером 9 сентября решила пойти в кинотеатр, расположенный в ТЦ «Меркурий». Она рассказала «КП-Уфа», что там ей отказались продавать билеты и отправили на улицу.

- Когда мы шли покупать билеты, было непонятно, что происходит. Билеты нам так и не продали, - объяснила девушка «КП-Уфа».

ВНУТРИ БЫЛИ ЖИВОТНЫЕ

Пожар в ТЦ «Меркурий» угрожал не только продавцам и посетителям. Со второго этажа здания сотрудники МЧС Башкирии спасли 56 животных из контактного зоопарка – сов, енотов, обезьян и лис. К счастью, никто из зверей не пострадал.

А КТО-ТО ВЕСЕЛО ПРОВОДИЛ ВРЕМЯ

ТЦ «Меркурий» находится в спальном районе, поэтому на месте пожара почти сразу появились толпы зевак. Сперва люди вели себя настороженно, а спустя некоторое время расслабились. Некоторые даже позволили себе наблюдать за горящим торговым центром распивая алкоголь и закусывая пиццей!

На месте пожара было много зевак Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Позже зевак начали разгонять полицейские. Они ездили по аллее с людьми на УАЗике и с помощью громкоговорителя просили покинуть территорию «ради безопасности самих граждан».

ОФИЦИАЛЬНО

По данным МЧС республики, площадь возгорания в ТЦ «Меркурий» составила порядка 1,5 тысяч квадратных метров. Глава МЧС Башкирии Марат Латыпов доложил, что на месте работают 83 пожарных. По предварительным данным, возгорание началось на крыше здания и быстро распространилось по всем его корпусам. Сотрудники МЧС не обнаружили внутри торгового центра людей.

Огонь распространяется по крыше здания Фото: vk.com

Вероятно, что пожарные будут бороться с огнем до самого утра - полицейские сообщили хозяевам магазинов, что внутрь они смогут попасть только 9 часов.

Также крупным пожаром заинтересовались и в прокуратуре Башкирии. На место выехал руководитель надзорного ведомства Башкирии Александр Грязников.

По данным на 1.59 по уфимскому времени, пожарным удалось локализовать пожар в ТЦ «Меркурий» в Уфе на территории 5 400 метров.