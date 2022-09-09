Спасены животные, которые находились при пожаре в ТЦ «Меркурий» в Уфе

Животных, которые находились в пожаре в ТЦ «Меркурий» в Уфе спасли.

Здание торгового центра «Меркурий» в Уфе, в котором начался пожар, представляло опасность не только для людей. Дело в том, что внутри комплекса проходила выставка животных – в ней уфимцам показывали, как минимум обезьян и енотов. В момент возгорания животные находились внутри здания.

К счастью, животных достали из горящего ТЦ «Меркурий» в Уфе прямо в клетках. Их временно разместили в безопасном месте на улице. Пока неизвестно, кто это сделал – спасатели или неравнодушные уфимцы.