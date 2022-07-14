Спастись от жары в Уфе: топ-5 мест , где можно спрятаться от палящего солнца

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Погода в Уфе в прошедшие два месяца оказалась, мягко говоря, разочаровывающей. Май 2022 года башкирские признали самым холодным за последние годы, а в июне выпало осадков чуть ли не полтора раза больше нормы. В начале июля тенденция с холодной погодой продолжилась, однако во второй половине прошлой недели случилось то, чего так многие долго ждали – жаркое и солнечное все-таки пришло в башкирскую столицу.

Знойная погода, согласно прогнозам метеорологов, будет стоять в Уфе еще, как минимум, неделю, и потому перед многими горожанами стоит вопрос: где в башкирской столице можно максимально комфортно провести досуг во время жары? «Комсомолка» прогулялась по городу и выяснила, в каких общественных пространствах Уфы палящее солнце не станет преградой для времяпровождения в кругу друзей и семьи.

ПАРК «ЮЖНЫЙ»

Парк «Южный» появился в Уфе совсем недавно – 23 апреля. И за последние пару месяцев новый центр притяжения стал излюбленным местом жителей Кировского района.

На месте парка раньше были заброшенные сады, однако в 2019 году территорию начали благоустраивать. Рабочие завезли сюда чернозем, посадили деревья и кустарники, а также проложили инженерные сети. Затем были возведены павильон, сцена и прочие малые архитектурные объекты.

Парк «Южный» стал одним из главных общественных пространств в Кировском районе Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Парк «Южный» разделен на три зоны: зимняя (остров Колгуев), весенняя (Алмалык) и летняя (Южный).

Северная часть «Южного», судя по тому, что здесь не так много объектов, видимо, задумывалась как место, где горожане могут прогуляться с близкими, посидеть на траве под кронами деревьев, посмотреть на фонтан и перекусить в кафе (которого, кстати, почему-то все еще нет).

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Основное внимание посетителей приковано именно к весенней части «Южного», поскольку здесь расположены обширная и разнообразная игровая зона, а также площадка для занятий спортом с различным оборудованием для тренировок.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

На летней же зоне же расположился комплекс разнообразных горок, в который также входит канатный и пеньковый подъемы. Также для посетителей здесь есть парочка шахматных столов, на которых подростки играют в шашки и в шахматы. Помимо прочего, в южной части много пространства для времяпровождения на траве. Можно поиграть в бадминтон или же просто устроить небольшой пикник с близкими и друзьями.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ПАРК «КАШКАДАН»

Наверное, главным событием прошлого июня для уфимцев открытие парка «Кашкадан». За последние три года территорию подвергли масштабной реконструкции. Одноименное озеро осушили и вывезли из него около 40 грузовиков ила, грязи и бытового мусора. Также специалистами были проведены дноуглубительные работы и сооружен глиняный замок (ударение на второй слог!), позволяющий сохранять в водоеме постоянный уровень воды. Как заверяют чиновники, озеро стало экологически чистым и будет таковым на протяжении 50 лет.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Был укреплен берег озера, а на территории были высажены новые деревья. По периметру рабочие соорудили пирсы с причалами для лодок и площадками для рыбной ловли, а также установили бордюры, уложили брусчатку, смонтировали деревянный настил у озера, построили навесы и сооружения для лодок.

Пляж на Кашакдане очень полюбился уфимцам, но, правда, искупаться в самом озере получится еще не скоро Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Обновленный парк стал идеальным местом как для непринужденных прогулок, так и для занятий спортом и активным отдыхом. Вокруг озера самое то – устраивать пробежки, также тут есть удобные площадка для воркаута и для игр с мячом.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Ну и, конечно же, самым главным объектом парка является озеро. Возле него оборудовали пляжную зону. Сюда песок ярко-белый мелкий, без каких-либо галек и острых ракушек – прямо как на море! Позагорать и полюбоваться водоемом можно, но вот, правда, искупаться в нем пока нельзя. Дело в том, что 12 июня состоялось лишь техническое открытие «Кашкадана», и поэтому процесс обновления озера все еще не завершен.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

11 октября в Уфе завершиться реконструкция Советской площади. На территории будет установлен памятник командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генералу Минигали Шаймуратову. Ансамбль монумента будут формировать 24 красочные каменные колонны.

Однако первый этап обновления был завершен еще минувшей осенью. 1 сентября была запущена работа светомузыкального фонтана, который в период зноя стал, наверное, одним из самых популярных объектов Уфы.

Фонтан на Советской площади стал излюбленным местом уфимской детворы Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

И днем, и вечером здесь нет отбоя от посетителей – особенно среди детворы, которая большими компаниями любит поплескаться в струях прохладной воды.

С заходом солнца Советская площадь становиться идеальным местом для романтических прогулок и встреч. Фонтан радует глаз, переливаясь разноцветными огнями и создавая тем самым особую атмосферу. Даже сам глава Башкирии Радий Хабиров однажды настолько воодушевился вечерним променадом по площади, что даже решил поделиться на своей личной странице в социальных сетях историей знакомства со своей супругой.

– Я свою Карину встретил просто у подъезда ее дома, пусть этот фонтан будет местом встречи любящих людей! – написал Хабиров.

ПАРК ЛЕСОВОДОВ

Как быть, если хочется в хорошей компании пожарить шашлык на мангале на открытом воздухе, но желания или возможности уехать из города нет? К счастью, для уфимцев этот вопрос не является проблемой. Парк Лесоводов – единственное место в башкирской столице с обширной барбекю-зоной, воспользоваться которой может любой желающий.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Кроме того, в парке есть все условия для непринужденного променада, особенно в условиях жаркой погоды. Множество деревьев заботливо укроют вас от палящего солнца, сделав прогулку с семьей или близкими максимально комфортной. На территории барбекю-зоны есть небольшая кафешка, где, при случае, можно немного подкрепиться и выпить кофе.

Парк Лесоводов – единственное место в Уфе, где можно пожарить шашлыки Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Ну и для любителей активного отдыха здесь полное раздолье. Большая протяженность дорожек позволит вдоволь и побегать, и покататься на велосипеде. Также есть площадки для игры футбол, и, пускай уже морально и физически устаревшая, но какая-никакая воркаут-зона.

Молодым родителям тоже здесь есть чем заняться со своими детьми. Можно сводить ребенка к зверинцу поглазеть на животных или прокатиться на пони, ну или же просто от души порезвиться на детской площадке.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ПАРК ПЕРВОМАЙСКИЙ

Даже те, кто не особо питает теплые чувства к Черниковке, признают, что парк «Первомайский» – не только лучший парк во всем Орджоникидзевском районе, но и, пожалуй, самый лучший во всей в Уфе.

Масштабная реконструкция парка началась в 2019 году, и уже осенью 2020-го на территории появилось благоустроенное озеро, терраса и пешеходные дорожки с удобным покрытием. Проектировщикам также удалось сохранить все существующие деревья и кустарники, а также расширить детскую площадку.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Парк «Первомайский» многие считают лучшим в Уфе Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«Первомайский» – пример, может быть, не идеального, но достойного общественного пространства, которое предлагает условия для комфортного времяпровождения. Уютные аллеи, по которым можно прогуляться и спрятаться от солнца, современные воркаут-зоны, множества детских зон, кафе с приветливым персоналом, ну и, конечно же, красивый фонтан – словом, здесь всегда найдется, чем заняться и на что посмотреть.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Факт того, что в будний день в разгар самого солнцепека парк полон улыбчивых горожан, на наш взгляд, идеально характеризует черниковский центр притяжения.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ