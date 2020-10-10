В Уфе на открытие парка приехал федеральный министр строительства

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 10 октября, в Уфу на открытие парка «Первомайский» прибыл федеральный министр строительства Владимир Якушев. Вместе с главой Башкирии они осмотрели обновленное общественное место и прогулялись по нему. Напомним, реконструкцию парка в уфимской Черниковке начали еще в прошлом году. Сейчас там появилось благоустроенное озеро, терраса и пешеходные дорожки с удобным покрытием.

Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, проектировщики сохранили в парке все существующие деревья и кустарники и расширили детскую площадку.

- Мы постарались вложить в этот проект душу, чтобы показать пример современной и комфортной парковой зоны, - заявил Радий Хабиров на открытии.

В свою очередь министр строительства России Владимир Якушев так прокомментировал итоги работы строителей.

- В Уфе появился прекрасный обновлённый парк с очень большой площадью. Это предусматривает возможности для прогулок, активного отдыха, реализации творческих проектов. Самое главное, что вы сохранили зелёные насаждения, - заявил министр. Он выразил надежду, что «Первомайский» станет новым местом притяжения горожан.

На днях «Комсомолка» вспоминала, какие еще места отдыха были построены или реконструированы в Уфе за последний год.