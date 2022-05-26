Башгидромет: май 2022 года – самый холодный за последние годы. Объясняем, почему так произошло

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В 2021 году лето в Башкирии наступило раньше, чем обычно. И при том не на пару недель, а на целый месяц. Май прошлого года выдался не менее жарким и засушливым, чем последующие июнь, июль и август.

Как ни странно, май уже 2022 года выдался не менее аномальным. Правда, теперь совсем все наоборот. Если год назад жители республики получили целых четыре месяца лета, то сейчас гражданам приходится переживать апрель уже по второму кругу. Например, на минувших выходных на юге Башкирии случились обильные снегопады. О внезапных зимних осадках в социальных сетях сообщили жители Абзелиловского, Белорецкого и Учалинского районов.

«Комсомолка» пообщалась с начальником отдела метеопрогнозов Башгидромета Гульназ Загитовой и выяснила, почему май 2022 года выдался настолько холодным.

САМЫЙ ХОЛОДНЫЙ МАЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЛЕТ?

По словам синоптика, в последние две недели погода в Башкирии определяется воздействием арктических воздушных масс.

– Наблюдение за погодой ведется на метеостанции «Уфа-Дема», и пока перебивания исторических температурных минимумов зафиксировано не было. Самый холодный май в этом тысячелетии был в 2000 году, когда среднемесячная температура воздуха была на 4° ниже нормы, – рассказала Гульназ Ахатовна.

А вот за последнюю пятилетку самым холодным был май 2017 года – тогда среднемесячная температура была на 1,6° ниже нормы. Метеорологические наблюдения ведутся в Башкирии с 1937 года, и, как гласят данные республиканских синоптиков, самый холодный май был в 1945 году, тогда среднемесячная температура воздуха опустилась от нормы на 1,6°.

– Например, 25 мая 1938 года температура воздуха опускалась до -0,3°, 9 мая 1952 года – -9,6°. У нас, конечно, таких аномалий в этом году не наблюдалось. Однозначно – этот май рекорды не побьет, – отметила Загитова.

КОГДА ПОТЕПЛЕЕТ?

Синоптики Башкирии пока что не подвели итоги текущего месяца, однако уже констатируют, что в настоящее время в регионе «по среднемесячной температуре идет отрицательная аномалия», сейчас она ниже нормы примерно на 2-3°.

– Однако есть вероятность, что погода в ближайшее время улучшиться, поскольку с южных широт на нас будет распространяться область повышенного давления. До конца недели погода будет неустойчивого характера, периодами будут дожди, но температурный фон будет выше. К 28 числу мы ожидаем потепление до +15-20°, – сообщила метеоролог.

ЛЕТО ТОЖЕ БУДЕТ ХОЛОДНЫМ?

Как отметила Гульназ Загитова, из-за того, что май был холодным, абсолютно не следует то, что таким же будет и грядущее лето. Таких взаимосвязей в метеорологической науке, по словам специалиста, нет.

– Мы живем не на экваторе, где однотипный характер погоды, а на Урале. К нам проникают различные воздушные массы: и с южных, и с северных широт. Поэтому погода у нас контрастная. Если над Уралом не установится какой-нибудь мощный антициклон, как, например, в 2010 году, погода будет иметь неустойчивый характер, – пояснила синоптик.