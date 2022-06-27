Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии за июнь выпало 144% месячных осадков. Об этом «КП-Уфа» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Башгидромета Гульназ Загитова.

– За 25 дней июня норма была «перевыполнена», месяц был влажный. В республике выпало 144% месячных осадков, – поведала синоптик.

Напомним, в первой половине июня Башкирию накрыли аномальные ливни. Пару недель из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реке Белой затопило грунтовую дорогу к садовыми товариществам «Козарез» и «Альбатрос» в Деме, а также уфимскую набережную. Большое количество осадков синоптики объяснили воздействием на регион южных циклонов.