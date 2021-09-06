Радий Хабиров рассказал, как встретился со своей женой Каринэ

Фото: vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров рассказал в социальных сетях о том, как познакомился со своей супругой Каринэ. Свою публикацию глава Башкирии сопроводил совместным фото с женой, сделанным возле фонтана на Советской площади.

– Я свою Карину встретил просто у подъезда ее дома, пусть этот фонтан будет местом встречи любящих людей! – написал Хабиров.

Напомним, недавно глава Башкирии сделал в соцсетях не менее сентиментальную публикацию. Радий Хабиров навестил мать умершего в прошлом году от коронавируса мэра Уфы Ульфата Мустафина и поздравил ее с 90-летним юбилеем. «Берегите мам! Вспоминайте и приезжайте к ним почаще» – призвал глава региона.