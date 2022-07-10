Мэрия Уфы объяснила, почему на озере Кашкадан запрещено купаться

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Мэрия Уфы объяснила, почему на озере в парке культуры и отдыха «Кашкадан» запрещено купаться.

На странице Центра управления республикой в соцсети «ВКонтакте» уфимка Мария З. выразило недовольство тем, что за купание на благоустроенном недавно озере гражданам выписывают штрафы.

– Что с озером? Холодная вода или цветущая? Или что? Это озеро никогда не было суперчистым, и все купались. Наверное, сейчас модны штрафы, – написала жительница башкирской столице.

На обращение женщины ответил начальник управления по культуре и искусству администрации Уфы Шамиль Абдраков. Чиновник подчеркнул, что 12 июня состоялось лишь техническое открытие «Кашкадана», поэтому процесс обновления озера все еще не завершен.

– Работы продолжаются, поэтому купаться запрещается. Официально оборудованный для купания пляж там еще не работает, о чем говорят информационные аншлаги на территории парка, – заявил представитель мэрии.