Мэр Уфы Мавлиев два часа отвечал на вопросы журналистов. О чем говорили и как все закончилось

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев отметил 100 дней на посту пресс-конференцией. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Накануне в здании уфимской мэрии прошла пресс-конференция главы городской администрации Ратмира Мавлиева. Сначала сити-менеджер поделился планами властей на стартовавший недавно ремонтно-строительный сезон и рассказал сколько дорог, дворов и подъездов будут ремонтировать в этом году. А затем попытался ответить на самые острые вопросы от присутствовавших журналистов. В этом материале мы расскажем о самых интересных моментах прошедшей встречи и приведем ответы Мавлиева на наиболее актуальные вопросы.

За два часа общения со СМИ сити-менеджер ответил на несколько особенно «горячих» вопросов и поделился предварительными планами на «строительный сезон» 2022 года.

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ

Как отметил в своем докладе Ратмир Мавлиев, в этом летнем сезоне городские власти планируют вплотную заняться ремонтом и строительством тротуаров.

- У меня есть глубокое убеждение, что Уфа – это город для пешеходов, для людей, которые ежедневно передвигаются по тротуарам. Сегодня у нас в Уфе 150 километров тротуаров. Мы проанализировали их состояние – новое строительство необходимо на 128 улицах, это 90 километров. Ремонт требуется там, где асфальт устарел – это 159 улиц и 154 километра. В ближайшие годы нам необходимо отремонтировать порядка 240 километров тротуаров, - заявил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Касательно конкретных планов Мавлиев подчеркнул, что в этом году власти хотят отремонтировать 11 километров тротуаров. В прошлом и позапрошлом годах ремонтировали всего по пять километров ежегодно.

По программам ремонта дворов «Башкирские дворики» уфимские власти в 2022 году отремонтируют и благоустроят 15 дворов, где расположены 54 дома.

- Еще один проект, который я обещал реализовать, это что-то похожее на «Тропу здоровья», как в Нефтекамске. Я смотрел комментарии от жителей по парку Лесоводов, там значительное финансирование требуется. И самый, пожалуй, интересный проект – «Уфимское ожерелье». Он мог бы стать изюминкой нашего города и учесть его особенности, он достаточно вытянутый. Этот проект состоит из интересного маршрута практически на 70 километров, - пояснил Мавлиев.

Рассказал в своем докладе мэр Уфы и о том, как город будет готовится к зиме, ведь, как известно, сани нужно готовить летом.

- 88 единиц коммунальной техники мы приобретаем: 79 за счет субсидий из республиканского бюджета, девять за счет города, - поделился планами Ратмир Мавлиев. – Все мы помним, какая была снежная зима. Сегодня у нас порядка 613 единиц техники будет. Но и это не выход из сложившейся ситуации, поскольку в Уфе на сегодняшний день всего лишь один снегоплавильный пункт и это очень мало. Он рассчитан на тысячу кубов в сутки. У нас определен подрядчик на строительство еще одного, на 1500 кубов. Будет он на Сагита Агиша. Второй, на улице Трамвайной, будет реконструирован и его мощность увеличится до двух тысяч кубометров в сутки.

Мэр города подчеркнул, что Уфе необходимы как минимум пять снегоплавильных пунктов.

На пресс-конференцию с мэром Уфы пришли представители из 30 СМИ Башкирии. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

НОВЫЕ АВТОБУСЫ ДЛЯ ГОРОДА

Что касается общественного транспорта, который до сих пор критикуют горожане, то по словам мэра ситуация улучшается. В 2021 году городу поставили 200 автобусов для «Башавтотранса», а в 2020-м еще 205. Негосударственные перевозчики закупили еще 86 автобусов.

- В этом году ожидается в третьем-четвертом квартале 45 троллейбусов и в этом же году частными перевозчиками планируется обновление 442 автобусов. В том числе, 185 большого класса, 178 среднего класса и 79 малого класса. «Башавтотранс» ожидает поставки еще 63 «НефАЗов», - поделился планами мэр Уфы.

Кроме того, городские власти контролируют строительство новых и ремонт существующих школ, детских садов, поликлиник и так далее.

ЮБИЛЕЙНЫЕ СТРОЙКИ И ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

Один из наиболее актуальных вопросов, который журналисты задали Ратмиру Мавлиеву, касался стоимости строительства юбилейных объектов. К 450-летию города власти задумали масштабные стройки и ремонт уже существующих объектов. Не подорожала ли стоимость материалов и работ?

- Пока не подорожало, я так скажу. Но мы понимаем, что, вполне возможно, что некоторые подрядчики будут обращаться к нам с просьбами. Строительная отрасль испытывает достаточно непростое время. И материалы подорожали и так далее. Вопрос актуальный, мы держим его на контроле, - отметил Ратмир Мавлиев.

Что будет с уфимским электротранспортом? Как известно, МУЭТ столицы находится в стадии банкротства, поэтому и жителям, и журналистам интересно, если ли у команды Ратмира Мавлиева план по спасению трамваев и троллейбусов.

- От этой проблемы мы отстраняться не собираемся. Что касается развития трамвайной сети и возвращения движения на проспект Октября. Это очень актуальный вопрос, который должны решать профессионалы совместно с жителями. Не всегда наши желания сходятся с нашими возможностями. Если сделать сейчас пять километров [трамвайных путей] и поставить старые трамваи, я не думаю, что этот маршрут будет востребован. Мы понимаем, что это займет очень много времени (и с какими сложностями мы столкнемся, сложно представить) и, конечно же, [потребуется] объем инвестиций, - заявил Ратмир Мавлиев.

К слову, по словам сити-менеджера, поставка 50 подержанных трамваев из Москвы, которая должна была состояться еще в декабре прошлого года, до сих пор не отменена. Напомним, тогда власти Уфы заказали вагоны с износом в 50% из московского депо, но до сих пор техника не до башкирской столицы не добралась.

ПО УЛИЦЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Про объекты культурного наследия Уфы Мавлиев также высказался довольно конкретно. Он заявил, что необходимо срочно решить вопрос с уличными туалетами, которые стоят во дворах домов по улице Октябрьской революции. Так как они портят облик города.

- Ко дню города наша задача там порядок навести. Демонтировать все эти лишние конструкции, убрать мусор, шлак и бутылки, - подчеркнул мэр Уфы.

По его словам, существует проект масштабной реконструкции улицы Октябрьской революции, но для его реализации необходимо привлечь бизнес и попытаться реализовать его частично за счет федерального бюджета.

- Разрабатывается документация, которая позволит предоставлять эти объекты (здания на Октябрьской революции – Ред.) бизнесу. В этом году уже 10 из них мы будем представлять, - пояснил Мавлиев.

За два часа общения с журналистами Ратмир Мавлиев ответил на самые актуальные вопросы. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

ГОСЦИРК И СТЕЛА В ЧЕСТЬ УФЫ

Мы, в свою очередь, также задали мэру Уфы несколько вопросов. Поскольку команда Ратмира Мавлиева должна готовить город к 450-летнему юбилею, то именно в зоне ответственности нынешней администрации находятся проекты по масштабным ремонтам и реконструкции «юбилейных» объектов. В частности, мы поинтересовались, как обстоят дела с получением федеральных денег на ремонт Госцирка.

- Наша задача – привлечь федеральное финансирование. Мы в этой части и с министерством культуры работаем, и, соответственно, с Росгосцирком. Эта работа ведется, регулярно мы туда ездим, обиваем пороги (Минкульта РФ – Ред.). Я думаю, что у нас получится привлечь это финансирование. Забегать вперед не буду, не хочу преждевременно даты называть, когда это произойдет, - ответил «КП-Уфа» Ратмир Мавлиев.

Еще один вопрос, который мы задали сити-менеджеру, касался проекта монументального сооружения – стелы «Уфа – город трудовой доблести». Напомним, башкирская столица получила этот статус два года назад и по решению властей этот факт должны были отметить установкой стелы. Место для ее установки выбрали сами горожане – объект должен появиться на набережной реки Белая, в районе Монумента дружбы.

- Мы этим вопросом также занимаемся, в ближайшее время планируем приступить к ее изготовлению. Жители выбрали место для ее установки на площадке ниже Монумента дружбы, - подчеркнул Ратмир Мавлиев.

О РЕМОНТЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ

Также сити-менеджер ответил на вопрос «КП-Уфа» касательно улицы Комсомольской. Дело в том, что мы неоднократно описывали то, что происходит на этом дублере проспекта Октября и картина там год от года складывается неприглядная. На сегодняшний день точно можно сказать, что реконструкция этой многострадальной улицы еще не завершена.

- Там столбы посреди пешеходных дорожек стоят. Там, на самом деле, есть над чем еще работать. И это к теме технадзора: я уже говорил, что мы должны следить за качеством. Думать надо, смотреть за организацией работ. Поэтому, работы там не завершены, мы вместе будем принимать, вместе будем контролировать то, за что мы платим, чтобы качественно было сделано. На благо наших жителей, что самое главное.

О МЕЧЕТИ АР-РАХИМ

Высказался мэр Уфы и о знаменитой мечети Ар-Рахим, которую не могут достроить уже очень долго. Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов инициировал строительство этого объекта еще в 2006 году, но оно так и не завершилось.

– [Этот недострой] у нас не один. Я сопереживаю в этом вопросе. Ежедневно проезжаю эту мечеть. Другой вопрос – что я могу сделать, что вы можете сделать… Безусловно, те, кто инициировал этот проект, должны, наверное, подключаться к этой работе и вместе с нами заниматься, если нуждаются в нашей поддержке и помощи. Мы готовы оказать любое содействие, – подчеркнул Ратмир Мавлиев. – Знаете, что еще важно в этой истории – не допустить появления новых таких объектов. Мы не должны превратиться в столицу недостроев.