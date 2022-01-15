Снегом завалило даже Курултай! Как выглядит центр Уфы, которой не хватает дворников и техники

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

2022 год начался для уфимцев с неприятных сюрпризов. Столицу Башкирии накрыли сильнейшие снегопады, последствия от которых стали внезапной головной болью для жителей города.

Занесенные снегом дворы и улицы, пробки и аварии – почти все новогодние каникулы непогода не давала покоя уфимцам. Граждане подняли волну возмущения из-за того, что коммунальные службы своевременно не расчищали территорию города. Даже представители городской Госавтоинспекции на днях охарактеризовали ситуацию по уборке снега в башкирской столице как «провальную».

В ответ на претензии чиновники пояснили, что сотрудники сферы ЖКХ попросту не в состоянии справляться со снегопадами более оперативно, поскольку в Уфе остро не хватает дворников, коммунальной техники и ее операторов.

Как объяснили ситуацию сами уфимские дворники, им приходятся массово увольняться из-за того, что власти не предоставляют приемлемые условия труда: достойное жалованье, комфортное жилье и оплату сверхурочных.

И вот, не успели уфимцы немного прийти в себя после сильных снегопадов первых чисел января, как спустя несколько дней в город вернулись обильные осадки. «Комсомолка» решила проверить, учли ли местные власти опыт новогодних каникул и смогли ли отреагировать на непогоду должным образом.

Мы прогулялись по одной из главных улиц Уфы – Заки Валиди – сосредоточению культурных, образовательных и политических объектов башкирской столицы.

КОМФОРТ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Так как Заки Валиди является одной из самых важных улиц Уфы, мы предполагали, что именно ее территория в плане расчистки снега будет выгодно отличаться от всех остальных в городе. Однако все оказалось далеко не так.

Часто после того, как снегоуборочные машины, расчищают дорогу от снега, по краям проезжей части образуются огромные сугробы. Вследствие этого у автомобилей становится ощутимо меньше пространства для маневра, и нередко это является одной из причин образования пробок.

Из-за снегопадов проезжая часть на улицах ощутимо сужается (на фото – улица 50 лет Октября) Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

К счастью, на Заки Валиди такой проблемы. Проезжая часть сама по себе довольно широкая, но и коммунальным службам удалось за период снегопадов не допустить ее сужения, тем самым сохранив для автомобилистов относительно комфортные условия.

Перекресток улиц Аксакова и Заки Валиди Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

НО ПЕШЕХОДАМ ТУТ НЕ МЕСТО

Тротуары на улице Заки Валиди завалило снегом Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Однако, позаботившись об автолюбителях, городские службы, увы, не смогли обеспечить удобное передвижение пешеходов. На многих тротуарах образовались самые настоящие сугробы, в которых можно застрять по самую щиколотку.

Возле стадиона «Динамо» Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

По улице мы прогуливались днем, и почему-то к этому времени все еще изрядно занесенными снегом оказались площадь Салавата Юлаева, парк имени Александра Матросова, а также территории перед Башдрамтеатром и зданием Государственного собрания республики. Ситуация странная, поскольку это одни из важных городских объектов, которые, казалось бы, должны находиться в надлежащем виде независимо от каких-либо погодных условий.

Парк имени Александра Матросова Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

К слову, несмотря на обильный снегопад, во время прогулки нам встретилось лишь пара дворников и всего одна снегоуборочная машина. Последнюю, что примечательно, мы обнаружили одиноко стоящей в парке Матросова без водителя.

За время нашей прогулки по Заки Валиди на встретилась всего одна снегоуборочная машина Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Было опрометчиво ожидать, что всего за несколько дней для уборки снега в Уфе местные власти найдут 5 664 рабочих. Тем не менее, увиденное нами сегодня на улице Заки Валиди производит весьма тягостное впечатление. Ведь если подобное происходит в самом сердце столицы республики, то чего ожидать в более отдаленных от центра города районах.

Здание Башдрамтеатра Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Сотрудники Башгидрометцентра прогнозируют на этих выходных в республике неблагоприятные погодные условия. Ожидается еще больше осадков и метелей, и поэтому уфимцам, по всей видимости, в ближайшее время предстоит пережить еще немало, связанных со снегопадами, невзгод.