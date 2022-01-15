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Общество15 января 2022 3:15

Снегом завалило даже Курултай! Как выглядит центр Уфы, которой не хватает дворников и техники

Страшно представить, что происходит в остальных районах города
Захар ЯКОВЛЕВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

2022 год начался для уфимцев с неприятных сюрпризов. Столицу Башкирии накрыли сильнейшие снегопады, последствия от которых стали внезапной головной болью для жителей города.

Занесенные снегом дворы и улицы, пробки и аварии – почти все новогодние каникулы непогода не давала покоя уфимцам. Граждане подняли волну возмущения из-за того, что коммунальные службы своевременно не расчищали территорию города. Даже представители городской Госавтоинспекции на днях охарактеризовали ситуацию по уборке снега в башкирской столице как «провальную».

В ответ на претензии чиновники пояснили, что сотрудники сферы ЖКХ попросту не в состоянии справляться со снегопадами более оперативно, поскольку в Уфе остро не хватает дворников, коммунальной техники и ее операторов.

Как объяснили ситуацию сами уфимские дворники, им приходятся массово увольняться из-за того, что власти не предоставляют приемлемые условия труда: достойное жалованье, комфортное жилье и оплату сверхурочных.

И вот, не успели уфимцы немного прийти в себя после сильных снегопадов первых чисел января, как спустя несколько дней в город вернулись обильные осадки. «Комсомолка» решила проверить, учли ли местные власти опыт новогодних каникул и смогли ли отреагировать на непогоду должным образом.

Мы прогулялись по одной из главных улиц Уфы – Заки Валиди – сосредоточению культурных, образовательных и политических объектов башкирской столицы.

КОМФОРТ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Так как Заки Валиди является одной из самых важных улиц Уфы, мы предполагали, что именно ее территория в плане расчистки снега будет выгодно отличаться от всех остальных в городе. Однако все оказалось далеко не так.

Часто после того, как снегоуборочные машины, расчищают дорогу от снега, по краям проезжей части образуются огромные сугробы. Вследствие этого у автомобилей становится ощутимо меньше пространства для маневра, и нередко это является одной из причин образования пробок.

Из-за снегопадов проезжая часть на улицах ощутимо сужается (на фото – улица 50 лет Октября)

Из-за снегопадов проезжая часть на улицах ощутимо сужается (на фото – улица 50 лет Октября)

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

К счастью, на Заки Валиди такой проблемы. Проезжая часть сама по себе довольно широкая, но и коммунальным службам удалось за период снегопадов не допустить ее сужения, тем самым сохранив для автомобилистов относительно комфортные условия.

Перекресток улиц Аксакова и Заки Валиди

Перекресток улиц Аксакова и Заки Валиди

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

НО ПЕШЕХОДАМ ТУТ НЕ МЕСТО

Тротуары на улице Заки Валиди завалило снегом

Тротуары на улице Заки Валиди завалило снегом

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Однако, позаботившись об автолюбителях, городские службы, увы, не смогли обеспечить удобное передвижение пешеходов. На многих тротуарах образовались самые настоящие сугробы, в которых можно застрять по самую щиколотку.

Возле стадиона «Динамо»

Возле стадиона «Динамо»

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

По улице мы прогуливались днем, и почему-то к этому времени все еще изрядно занесенными снегом оказались площадь Салавата Юлаева, парк имени Александра Матросова, а также территории перед Башдрамтеатром и зданием Государственного собрания республики. Ситуация странная, поскольку это одни из важных городских объектов, которые, казалось бы, должны находиться в надлежащем виде независимо от каких-либо погодных условий.

Парк имени Александра Матросова

Парк имени Александра Матросова

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

К слову, несмотря на обильный снегопад, во время прогулки нам встретилось лишь пара дворников и всего одна снегоуборочная машина. Последнюю, что примечательно, мы обнаружили одиноко стоящей в парке Матросова без водителя.

За время нашей прогулки по Заки Валиди на встретилась всего одна снегоуборочная машина

За время нашей прогулки по Заки Валиди на встретилась всего одна снегоуборочная машина

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Было опрометчиво ожидать, что всего за несколько дней для уборки снега в Уфе местные власти найдут 5 664 рабочих. Тем не менее, увиденное нами сегодня на улице Заки Валиди производит весьма тягостное впечатление. Ведь если подобное происходит в самом сердце столицы республики, то чего ожидать в более отдаленных от центра города районах.

Здание Башдрамтеатра

Здание Башдрамтеатра

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Сотрудники Башгидрометцентра прогнозируют на этих выходных в республике неблагоприятные погодные условия. Ожидается еще больше осадков и метелей, и поэтому уфимцам, по всей видимости, в ближайшее время предстоит пережить еще немало, связанных со снегопадами, невзгод.

Здание Государственного собрания Башкирии

Здание Государственного собрания Башкирии

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

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