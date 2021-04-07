Коричневый водопад, «шиханы» из песка и глубокие ямы: во что превратил улицу Комсомольскую в Уфе трехлетний ремонт

Переходить дорогу лучше в сапогах Фото: Рустем АХУНОВ

Ремонт на улице Комсомольской в Уфе начался еще в сентябре 2019 года и продолжается до сих пор. Местные жители, увидев план, обрадовались – новый асфальт, тротуары, фонари и даже остановки. К сожалению, горожане и подумать не могли, что ремонт затянется так надолго и принесет столько хлопот. Постеленный ковер, чтобы не наступать на грязь, дорожка из досок, фонтан из грязи и огромные «шиханы» из песка – вот что увидела «КП-Уфа» на одной из главных улиц столицы, дублере проспекта Октября.

Забрать ребенка из садика или школы - целый квест Фото: Рустем АХУНОВ

«ПРЫГАЕМ И ПЛЫВЕМ»

За ТРК «Семья» на Комсомольской творится сущий ад. Привычные вещи – забрать ребенка из садика, сходить в магазин, дойти до остановки, превратились в настоящий квест. Людям приходится перепрыгивать через лужи и идти напролом по грязи. В их лицах разочарование и смирение – не такое они ожидали, когда услышали заветную новость про капитальный ремонт.

- Снимайте, снимайте. Вот так мы и живем. На машине не проехать, пешком не пройти. Мало того, что испачкаться, ноги переломать можно, - комментируют жители района.

Ноги переломать точно можно – не врут. На улице меняют коммуникации, прокладывают трубы, соответственно, вырыты очень глубокие ямы. Дыры ограждены легкой сеточкой, которая после таяния снега просто свалилась набок. Надо быть предельно аккуратным проходя мимо.

МЕСТНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Каждый день жители домов 82, 84, 86 вынуждены любоваться грязевым фонтаном. Непонятная жижа течет в глубокую вырытую яму. Напор усиливается, когда проезжают автомобили. Они, конечно, ездят тут редко, вероятно, водители тоже боятся провалиться.

Местная достопримечательность - фонтан из грязи Фото: Рустем АХУНОВ

Именно рядом с этим водопадом находится единственный пешеходный переход в квартале, если его можно так назвать. Прямо под знаком «Пешеходный переход» находится глубокая лужа. Благо, у меня с собой были резиновые высокие сапоги, перейти дорогу, чтобы наглядно показать ситуацию, получилось только в них.

ЛУЧШЕ ПО КОВРУ И ДОСКАМ

Устав от ежедневных испытаний и борьбы с грязью, местные жители вытащили на улицу красный ковер. Горожане аккуратно постелили его, чтобы идти по нему, а не по грязи. Ситуацию он, конечно, немного спасает, но страдать все же приходится – палас уже втоптан в грязь, а доставать его нет смысла.

И даже постелили ковер Фото: Рустем АХУНОВ

Чуть подальше, ближе к переходу, постелены доски – обломки старого шкафа. Местные выдрали гвозди и сделали из полок дорожку. Лучше по ковру и доскам, чем утонуть, иронизируют горожане.

Люди ходят по доскам Фото: Рустем АХУНОВ

САМЫЙ «УБИТЫЙ» ПЕРЕКРЕСТОК

Самый разбитый и опасный перекресток для автомобилистов тоже найден на улице Комсомольской. Это пересечение с улицей Шафиева. Водители стараются отсюда не ездить, дабы не попрощаться с колесами и подвеской, но иногда все же приходится. А если уж забрели – ехать надо аккуратно.

Шафиева-Комсомольская - самый убитый перекресток в городе Фото: Рустем АХУНОВ

Асфальт на перекрестке срезан из-за глобального ремонта – на его месте вылез грунт, торчат люки, появились глубокие ямы.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ РЕМОНТ?

На бесконечные жалобы жителей Комсомольской все же отреагировали – на оперативном совещании в мэрии Уфы дали ответ, когда же обустроят комфортные пешеходные дорожки.

- Подрядной организации выдали предписание по организации пешеходных дорожек сроком до 15 апреля, - объяснили в пресс-службе мэрии Уфы.

Машины стараются отсюда не ездить Фото: Рустем АХУНОВ

Сам ремонт закончится 20 ноября, так что терпеть придется немало. В мэрии отметили, что уклоняться от сроков не будут, в данный момент работы ведутся согласно установленному графику без отставаний.

Администрация обещает – жители получат неузнаваемую улицу. Свежий асфальт, тротуары, фонари, остановка, ливневая канализация – вот, что ждет горожан после долгих и мучительных лет страданий.