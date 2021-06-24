Когда в Уфе откроется отремонтированный Госцирк

Фото: Рустем Ахунов

Многострадальный уфимский Госцирк, закрытый по решению надзорных органов, откроют после масштабной реконструкции к 450-летию башкирской столицы. Власти Башкирии добились того, что на реконструкцию здания выделят федеральное финансирование.

Как рассказали «КП-Уфа» в министерстве культуры Башкирии, на данный момент власти подготовили все необходимые документы и уже в сентябре должна завершиться экспертиза проекта. Лишь после этого здание цирка начнут ремонтировать, предварительно отобрав подрядчика. Контракт на ремонт здания заключат с победителем аукциона, который состоится уже после получения результатов госэкспертизы.

Что касается сроков сдачи уже отреставрированного уфимского Госцирка, то оно вновь сможет принять посетителей в 2024 году. Конкретный месяц в Минкульте Башкирии пока не называют.