Башкирия готова потратить более 2 млрд рублей на покупку 220 автобусов

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Министерство транспорта Башкирии разместило тендеры на лизинговую покупку 220 автобусов среднего и большого класса. Общая начальная цена, за которую власти региона готовы приобрести машины, превышает 2 млрд рублей. Деньги предусмотрены республиканским бюджетом.

На сайте госзакупок размещено два тендера по отбору подрядчика. Стоимость первого контракта на поставку 120 автобусов среднего класса составляет 709 млн рублей, второй оценен в 1,4 млрд рублей – это максимальная сумма, за которую Минтранс РБ может купить 100 автобусов большого класса.

Согласно техзаданию, весь приобретаемый транспорт предназначен для городских поездок. Машины должны быть новыми (не раньше 2021 года выпуска) и соответствовать всем стандартам безопасности. Исполнителю госконтрактов необходимо будет окрасить автобусы «в белый или светлый» цвет. Электронные аукционы по отбору подрядчика назначены на 23 августа.

Оба госконтракта рассчитаны до 31 декабря 2025 года. До тех пор республика ежемесячно будет переводить поставщику лизинговые платежи. После этого автобусы перейдут в собственность Башкирии.