Накануне Арбитражный суд Башкирии признал МУП «Управление электротранспорта Уфы» банкротом. Теперь на предприятии начнется конкурсное производство, результаты которого рассмотрят в суде 21 июня 2021 года. Это значит, что все это время конкурсный управляющий, который пока не назначен, простыми словами, составит список того, что можно продать. Чтобы рассчитаться с долгами.Ранее кредиторы МУЭТ Уфы приняли решение перейти к конкурсному производству, но сохранить производственную деятельность. По данным Арбитражного суда Башкирии, общая сумма долга перед кредиторами составляет 345,3 млн рублей.Кандидатуру конкурсного управляющего на прошедшем заседании не поддержал один из кредиторов. Решение по нему будет принято на заседании, назначенном на 20 января 2021 года.