Мечеть «Ар-Рахим» на проспекте Салавата все-таки достроят

Долгие годы в центре Уфы стояла своя «Саграда Де Фамилия». Недостроенная мечеть на проспекте Салавата Юлаева вызывала вопросы у туристов, недоумение – у местных жителей. Как так, начали строить и не могут закончить? И вот теперь, похоже, ее судьба решена. В столице Башкирии все-таки появится крупнейшая мечеть России.

СТРОЙКА ВЕКА

Первый проект строительства появился еще в 2006 году. Инициатором выступил первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. Предполагалось, что храм будет действительно исполинских размером – купол высотой в 46 метров и четыре минарета по 74 метра. Общая площадь здания самой мечети должна была составлять порядка 12 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, представители религиозной конфессии намеревались устроить вокруг мечети целый город – так называемый «Межконфессиональный центр мира и согласия» с магазинами, гостиницами, необходимой для гостей инфраструктурой и аллеей. Место для строительства выбрали идеальное – при южном въезде в город. Однако даже спустя 11 лет достроенная красавица-мечеть так и не смогла встретить путников.

Строительство объекта несколько раз замораживали. Причем происходило это по вполне объективным причинам. С самого начала финансирование проекта велось из внебюджетных источников – говоря простым языком, деньги строителям давали неравнодушные жители. Логично, что львиная доля средств поступила от представителей бизнеса. Логично, что со временем меценатов заинтересовало, как именно расходуются финансы, которых к 2008 году собрали около 300 миллионов. По результатам проверки контрольно-счетной палаты выяснилось, что почти половину средств потратили благоустройство территории, выходящей за пределы отмеченной для строительства. Тогда стройку заморозили в первый раз.

В 2013 году за дело решил взяться первый Президент Башкирии Муртаза Рахимов. Тогда представители политической элиты заявили, что благотворительный фонд «Урал» готов оказать поддержку. По данным фонда, за два года на строительство они пожертвовали около 1,5 миллиарда рублей.

В 2015 году благотворительный фонд «Урал» вынужден был приостановить финансирование из-за разногласий. Примечательно, что власти республики негласно поддерживали строительство мечети, вот только финансовую помощь в достаточном размере регион так и не оказал.

Первоначальный проект предусматривал возведение отелей, но его отклонили

НОВАЯ НАДЕЖДА

В 2017 году в Уфе внезапно объявился Сергей Веремеенко. Олигарх, участвовавший в гонке за кресло Президента республики, весьма явно намекнул, что хочет проспонсировать строительство мечети. Для этого меценат даже создал специальный фонд «Имэн кала». Вот только дальше юридической волокиты дело почему-то не зашло.

В конце 2018 года в долгой истории появился еще один поворот. На этот раз о возобновлении финансирования стройки вновь заговорили в благотворительном фонде «Урал».

- Сейчас при содействии врио главы Башкирии Радия Хабирова рассматривается продолжение строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Совет благотворительного фонда принял решение о возобновлении поддержки строительства. С ноября 2018 года мы начнем выделение средств, - сообщили в организации.

Остается неизвестным, что могло заставить руководство фонда так резко изменить финансовую политику. Вполне вероятно, что свою роль сыграло возвращение в республику Радия Хаиброва. Врио главы Башкирии в первый же рабочий день провел встречу с Муртазой Рахимовым, на которой пообещал достроить мечеть «Ар-Рахим».

Любопытно, что в связи с новыми условиями, меценаты «кардинально сократят финансирование других направлений работы благотворительного фонда – здравоохранение, образование, социальная и другие».