Дворники и историческая поездка в Шакшу - как ио мэра Уфы Мавлиев провел первую рабочую неделю

За первую рабочую неделю новый сити-менеджер Уфы успел посетить Черниковку и Шакшу. Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Накануне прошла ровно неделя с того момента, как мэр Уфы Сергей Греков досрочно ушел в отставку и Горсовет назначил на этот пост экс-мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева. Пока что он будет работать с приставкой «и.о», но после прохождения конкурса, Мавлиев получит полный карт-бланш. О том, что по итогам конкурсного отбора и голосования в городском Совете именно он займет должность сити-менеджера башкирской столицы, сомневаться не приходится.

Пока специально созданная комиссия принимает документы от желающих поучаствовать в конкурсе на кресло мэра, и.о. главы администрации Ратмир Мавлиев пытается вникнуть во все тонкости своей новой работы и разобраться с доставшимся ему хозяйством. С момента своего вступления в должность, он уже провел два оперативных совещания, а мэрии, где был краток и немногословен. А самое первое совещание под его началом и вовсе можно назвать рекордно коротким.

Так чем же занимался всю первую неделю на новом посту и.о. мэра Уфы? С какими трудностями столкнулся самый молодой градоначальник башкирской столицы за всю ее историю?

ОРИЕНТИР – НА РЕЗУЛЬТАТ

Стоит отметить, что до своего переезда в Уфу Мавлиев, будучи мэром Нефтекамска, очень активно вел свои социальные сети и общался там с горожанами. Когда он вступил в должность, многие нефтекамцы расстроились из-за этого, а в комментариях под его постами стали появляться сообщения в духе «повезло уфимцам». Так ли это в действительности, покажет лишь время.

Сразу после наделения полномочиями Ратмир Мавлиев заявил, что вступление в должность и.о. мэра Уфы для него большой вызов.

- Прилагая усилия, работая во благо жителей города, я буду оправдывать доверие и показывать результаты работы делом, а не словом. Радий Фаритович (Хабиров – Ред.) сам придерживается этого принципа и не раз говорил «планируйте, делайте и показывайте результаты, а не болтайте», - написал Мавлиев в своих социальных сетях 14 февраля.

Напомним, его предшественник Сергей Греков также заявлял чуть больше года назад о своей нацеленности на результат.

- Я в свою очередь, заточен на результат. Я надеюсь, что мои сегодняшние коллеги смогут вписаться в эту команду. И мы вместе сможем сделать очень многое, - говорил в декабре 2020 года Греков на встрече с журналистами.

БОРЬБА СО СТИХИЕЙ

В первый же рабочий день на посту и.о. мэра Уфы Ратмир Мавлиев отправился на «обход» хозяйства, что после себя оставил его предшественник. Жители башкирской столицы называли самым главным провалом Сергея Грекова плохую уборку снега во дворах, на дорогах и даже на остановках. Виной всему городские власти называли острую нехватку дворников и коммунальной техники, а сами коммунальщики низкую зарплату в этой сфере.

С приходом на пост и.о. мэра Уфы Ратмира Мавлиева некоторые горожане стали отмечать, что снег стали чистить и вывозить даже там, где за всю зиму ни разу не убирали его. Разовая ли это акция или работу в этом направлении удастся наконец наладить, узнаем со временем.

В первую рабочую поездку новоиспеченный и.о. мэра отправился в Черниковку, на улицу Первомайская. Там он поговорил с местными жителями и встретился с коммунальщиками и сделал громкое заявление о покупке новой техники для уборки улиц.

- Проверил, хватает ли техники и в каком она состоянии, а также в каких условиях трудятся работники. Технику закупим, деньги уже выделены: Уфа получит полмиллиарда рублей на приобретение доп.оборудования. Еще 20 миллионов выделим из городского бюджета. Надо решать вопрос с кадрами, доукомплектовывать штат. Будем работать! – отчитался и.о. мэра Уфы в своих соцсетях.

Следующая остановка – арочный мост через реку Белая. 18 февраля Ратмир Мавлиев провел выездное совещание на выезде из Уфы, где его ознакомили с проектом реконструкции старого моста 1956 года постройки. С 1 марта он закроется на реконструкцию, а схема движения на этом участке изменится аж до конца августа 2024 года.

- Лично осмотрел монтаж объездной дороги и ознакомился со схемой движения в том месте. Это важная транспортная артерия Уфы, и она должна функционировать без остановок. Вместо 11 полос на объездной дороге будет 10. Но сегодня потерпеть важнее, чем потерять мост совсем, - подчеркнул Мавлиев.

САМЫЙ ОТДАЛЕННЫЙ РАЙОН

В субботу, 19 февраля, и.о. мэра башкирской столицы посетил один из самых отдаленных районов Уфы – Шакшу. Его предшественнику Сергею Грекову не раз пеняли, что до этого микрорайона за 14 месяцев на посту он так и не доехал. Тогда он признал, что в Калининском районе города, к которому относится этот микрорайон, штат дворников укомплектован только на три четверти и работников коммунальных служб не хватает.

О результатах посещения Шакши Мавлиев рассказал на очередном оперативном совещании в мэрии, которое, кстати, также оказалось достаточно коротким.

- Пообщался с жителями Шакши. Очень приветливые, радушные и где-то требовательные. Хотел бы отметить, что с небольшими усилиями муниципалитета, но жители активно очень участвуют в программе ППМИ (Поддержка местных инициатив – Ред.), сами создают себе условия. Конечно, наша задача им помогать. Все наши проекты по благоустройству, в том числе акцию «Зеленая Башкирия» прошу провести на территории данного микрорайона, - заявил Ратмир Мавлиев на совещании.

А еще мы обратили внимание, что жители Уфы стали жаловаться на неубранный снег в комментариях под постами Мавлиева ничуть не меньше, чем у главы Башкирии Хабирова. В социальных сетях экс-сити-менеджера Грекова такого наплыва комментаторов не наблюдалось. Вот такие промежуточные итоги.