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Общество16 февраля 2022 4:21

Новый мэр Уфы провел самое короткое оперативное совещание

Оно длилось всего 24 минуты
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Исполняющий обязанности мэра Уфы Ратмир Мавлиев сегодня, 16 февраля, провел самое короткое оперативное совещание в администрации города. Оно длилось всего 24 минуты. За это время сити-менеджер рассказал о своем первом рабочем дне и заслушал доклады чиновников об эпидситуации, уборке снега, реконструкции арочного моста и подготовке ко Дню защитника отечества.

Предыдущие традиционные «оперативки» в мэрии длились около 30-50 минут, а предпоследнее – которое 8 февраля провел бывший градоначальник Сергей Греков – и вовсе 1,1 часа.

Напомним, Мавлиев был назначен и.о. мэра Уфы в понедельник, 14 февраля.