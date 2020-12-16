«Вместе сможем сделать очень многое»: уфимцам представили врио мэра Сергея Грекова

За кандидатуру Сергея Грекова единогласно проголосовали все присутствующие депутаты горсовета Уфы

16 декабря депутаты уфимского горсовета единогласно назначили временно исполняющего обязанности мэра башкирской столицы. Неожиданности не случилось – сити-менеджером, пока с приставкой «и.о.» стал бизнесмен из Ишимбая Сергей Греков. С тех пор как город простился с внезапно умершим от коронавируса Ульфатом Мустафиным, его называли наиболее вероятным кандидатом на должность «министра Уфы». Теперь новоиспеченного главу городской администрации ждет конкурс, по результатам которого его, скорее всего, окончательно утвердят в должности.

Напомним, сити-менеджера Уфы выбирают депутаты горсовета после того, как кандидаты на этот пост пройдут конкурс. Проще говоря, до финального голосования доберутся только те претенденты, кого допустит специальная комиссия из шести человек. Троих человек из ее состава назначает глава Башкирии, а еще троих – сами депутаты городского Совета. Имя нового мэра башкирской столицы мы узнаем 15 января 2021 года.

Прежде чем депутаты горсовета Уфы проголосовали за назначение Сергея Грекова врио главы администрации, он был назначен первым вице-мэром города. До недавнего времени эту должность занимал Радмил Муслимов, который сложил с себя полномочия по состоянию здоровья.

ПОЧЕМУ ПОШЕЛ НА СЛУЖБУ

После процедуры голосования, новоиспеченный и.о. сити-менеджера Уфы вышел к журналистам. Считается, что Сергей Греков человек не публичный и особого желания общаться со СМИ не выказывал. В сегодняшнем разговоре он держался строго, но добродушно. Ни один из вопросов не застал его врасплох.

Первый вопрос прозвучал от наших коллег с телеканала БСТ и его, пожалуй, задают себе многие горожане. Почему успешный бизнесмен решил пойти на муниципальную службу? Ведь больших денег там явно не заработаешь.

- В жизни каждого предпринимателя наступает такой момент, когда вопрос не в деньгах, а в интересном проекте. Например, сделать так, чтобы жителям города, в котором ты живешь, стало лучше. Наверное, это самый основной момент, который подвиг меня выдвинуться на эту должность, - отметил Сергей Греков.

Сергей Греков перебрался из Ишимбая в Уфу вместе с супругой и семерыми детьми

Не обошлось и без вопросов о текущих задачах. Все-таки Уфы живет без мэра более двух месяцев, а существующие проблемы никуда не делись.

- Город два месяца живет без градоначальника. Сегодня мне необходимо браться за все вопросы, которые стоят перед жителями. Необходимо просто засучить рукава и включиться в работу, - заявил врио мэра Уфы.

СНЕГ – НЕ СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ

Сергей Греков в разговоре с журналистами подчеркнул, что за время работы Ульфата Мустафина город похорошел и преобразился. Получив пост главы администрации, он сам планирует продолжить эту работу и воплотить в жизнь проекты, доставшиеся от предшественника. Не забыл он и о том, что на дворе декабрь и совсем скоро город могут накрыть снегопады.

- Ульфат Мансурович очень хорошо подготовился к зиме: было закуплено очень много спецтехники. Для того, чтобы наши жители пережили эту зиму хорошо и воспринимали снег не как стихийное бедствие, а как замечательное природное явление.

Как говорят в народе, «новая метла по-новому метет». И очень часто это выражение используется в отношении чиновников. Так ждут ли уфимскую мэрию кардинальные кадровые перестановки? Конечно же, если Сергея Грекова утвердят на посту сити-менеджера в середине января.

- Я в свою очередь, заточен на результат. Я надеюсь, что мои сегодняшние коллеги смогут вписаться в эту команду. И мы вместе сможем сделать очень многое, - подчеркнул Греков.

ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ И СПРАВЕДЛИВЫЙ МЭР

Год от года жители Уфы задаются вопросом, для кого же город предназначен в первую очередь? Для автомобилистов, пешеходов или велосипедистов? В планах у Сергея Грекова кардинальный ответ на этот вопрос.

- Я бы не говорил здесь «или». Город должен быть и для пешеходов, и для автомобилистов, и для велосипедистов. И для всех участников движения. Там он должен быть, - отметил врио мэра Уфы.

В завершении краткой пресс-конференции корреспондент «КП-Уфа» поинтересовался у Сергея Грекова, каким он будет мэром? Демократичным и мягким или жестким и требовательным?

- Каким мэром хотят видеть меня читатели газеты «Комсомольская правда»? Я бы все-таки стал справедливым. Это, во-первых. А во-вторых – результативным. Потому что наша команда будет заточена на результат, и мы все будем к этому стремиться, - поделился врио сити-менеджера Уфы.

Еще один вопрос, который волнует горожан – что будет с бизнесом Сергея Грекова. Ведь по закону муниципальным служащим, которым и является глава городской администрации, нельзя заниматься предпринимательской деятельностью. В разговоре с журналистами он заявил, что передал свои активы в доверительное управление своему сыну.