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Общество22 февраля 2022 5:54

В Уфе подписали распоряжение о закрытии арочного моста через Белую до августа 2024 года

На время его реконструкции на южном выезде изменится схема движения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе подписано распоряжение о закрытии арочного моста через реку Белую на реконструкцию. Проехать по нему нельзя будет с 1 марта 2022 до конца августа 2024 года. Кроме того, будет введено ограничение движение на отрезке улицы Малой Заречной между Демской и Школьной. Об этом на оперативном совещании в городской администрации 22 февраля сообщил и.о. мэра Ратмир Мавлиев.

Напомним, на время реконструкции арочного моста по мосту-вставке, открытом в прошлом году, будет организовано четыре суженные полосы в сторону аэропорта. На мосту 1991 года сделают одну полосу на выезд из города и реверсивную полосу, которая по мере нагрузки будет работать по одному из направлений. Всего для машин будет доступно 10 полос.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info