В Уфе не хватает 5,6 тысячи дворников. Мы выяснили, какую им предлагают зарплату прямо сейчас

Власти признали, что в Уфе есть нехватка коммунальщиков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 января министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев неожиданно для публики озвучил, что Уфе катастрофически не хватает рабочих-коммунальщиков. Оказалось, что по нормативам город должны обслуживать 7,3 тысячи рабочих (дворники, трактористы и прочие специалисты «ручного» труда), а на деле их в столице всего 1 638 человек. Главной причиной недобора дворников чиновники назвали их низкую зарплату.

Естественно, что в таких условиях даже после небольшого снегопада город превращается в один большой сугроб. Помимо нехватки рабочих, министр посетовал и на отсутствие коммунальной техники и ее износ. Глава республики Радий Хабиров потребовал министра придумать план, который исправит сложившуюся ситуацию.

А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?

Мы решили проверить, какую зарплату предлагают коммунальщикам из Уфы. Чаще всего актуальную информацию о вакансиях муниципальных и государственных предприятий можно на портале Трудвсем.

На сайте достаточно вакансий, как от государственных, так и от частных предприятий. Как правило, в первых дворникам платят чуть меньше. Опыт работы никого не интересует. Главное, чтобы потенциальный сотрудник не имел вредных привычек. Набор обязанностей можно описывать пространной фразой «поддержание чистоты во дворе многоквартирного дома».

ОТ 15 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

Зарплаты здесь действительно небольшие. Например, за полноценный рабочий график 5/2 ГКЗ «Башкортостан» готов платить лишь 14 771 рубль. За такую скромную сумму дворник должен чистить территорию перед главным концертным залом Уфы.

В ЖЭУ дворникам платят чуть больше. Рабочий ЖЭУ 12, за которым закрепят дворы по улицам Гафури и Ленина сможет получать уже по 20 тысяч рублей. В этом же предприятии ищут и тракториста – ему в месяц готовы платить от 20 до 25 тысяч. Правда, здесь требуется опыт работы от одного года. 20 тысяч заплатят дворнику и в УК в Демском и Октябрьском районе столицы. Также всегда есть вакансии дворников в детских садах и школах – здесь им платят не больше 15 тысяч рублей в месяц.

Впрочем, есть места, где дворники могут получать больше 20 тысяч рублей. Например, такие вакансии есть в Ленинском и Кировском районах столицы. Правда, здесь работнику придется трудиться по шесть дней в неделю.

Профессия дворника не требует никаких специальных навыков, но выматывает физически. Разумеется, что за средние по городу 20 тысяч рублей мало кто захочет махать лопатой или метлой. Хочется верить, что в будущем власти Уфы и республики смогут повысить зарплаты простым рабочим.