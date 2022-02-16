Перед тем, как стать мэром Уфы, Мавлиеву придется пройти конкурс и выборы. Рассказываем, что его ждет

Ратмир Мавлиев в случае победы в конкурсе на кресло мэра Уфы сможет занимать пост максимум до 2026 года

Накануне в режиме онлайн состоялось очередное заседание Горсовета Уфы, где депутаты определились с составом специальной комиссии, которая будет проводить новый «конкурс на мэра». Совсем скоро в башкирской столице появится новый градоначальник, так как предыдущий сити-менеджер Сергей Греков, проработавший на этом посту без малого 14 месяцев, добровольно ушел в отставку и перешел на работу в Москву. Чуть больше года назад его кандидатуру единогласно поддержали депутаты горсовета и с ним был заключен контракт. Такая же процедура ждет и нынешнего «и.о.» мэра башкирской столицы Ратмира Мавлиева.

ЧТО ЗА КОНКУРС

Как будет проходить конкурс, и кто его проводит? Согласно уставу города, сначала специальная комиссия должна отобрать «финалистов» - непосредственных участников гонки за кресло главы городской администрации. На этом этапе желающие занять это кресло сдадут экзамен на знание законов, а чуть раньше, члены комиссии проверят их документы и биографии на соответствие должности. И только после этого пройдет заседание Горсовета, где каждый из кандидатов представит свою программу. В итоге, депутаты тайным голосованием изберут нового мэра Уфы.

На заседании Горсовета Уфы в минувший понедельник Мавлиева утвердили пока что и.о. главы администрации города

И так, на прошедшем заседании Горсовета уже был утвержден состав конкурсной комиссии, которая будет проводить экзамены для желающих занять пост мэра Уфы. В ее состав входят шесть человек: троих назначают депутаты городского парламента, а еще троих – глава Башкирии.

В этот раз в состав комиссии «от Хабирова» вошли и.о. руководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев, руководитель госкомитета республики по юстиции Владимир Спеле и вице-премьер регионального кабмина Азат Бадранов. Горсовет в комиссии будут представлять депутаты Александр Мельников и Руслан Зайнуллин, а также секретарь городского Совета Татьяна Коротеева.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ И СРОК КОНТРАКТА

После того, как нынешний и.о. мэра Уфы Ратмир Мавлиев пройдет все формальности, как это происходило с его предшественниками Сергеем Грековым и Ульфатом Мустафиным, с ним должны будут заключить контракт. По уставу города, с сити-менеджером заключается контракт сроком на время полномочий того состава Горсовета, который его избрал, но не менее чем на два года. То есть, минимальный срок полномочий Мавлиева – примерно до марта 2024 года. Максимум же без повторного прохождения конкурса он сможет занимать кресло до осени 2026 года.

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Примечательно, что на прошедшем 16 февраля заседании Горсовета депутаты единогласно внесли изменения в условия контракта мэра Уфы. Теперь в соответствии с региональным и федеральным законодательством главой администрации башкирской столицы не может быть иностранный гражданин или имеющий вид на жительство за границей.

К слову, дату приема документов на участие в конкурсе на кресло мэра Уфы депутаты Горсовета на заседании не определили. По всей видимости, сроки назовет конкурсная комиссия после первого заседания.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.