И.о. мэра Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что увидел в Шакше

Фото: соцсети

Сегодня, 22 февраля, неа очередном оперативном совещании в городской администрации и.о. мэра Уфы Ратмир Мавлиев отчитался о рабочей поездке в микрорайон Шакша. Напомним, его предшественник Сергей Греков за почти 14 месяцев на посту так и не доехал до одного из самых отдаленных районов башкирской столицы.

В прямом эфире Ратмир Мавлиев рассказал, что же он увидел по прибытии в Шакшу.

- Пообщался с жителями Шакши. Очень приветливые, радушные и где-то требовательные. Хотел бы отметить, что с небольшими усилиями муниципалитета, но жители активно очень участвуют в программе ППМИ (Поддержка местных инициатив – Ред.), сами создают себе условия. Конечно, наша задача им помогать. Все наши проекты по благоустройству, в том числе акцию «Зеленая Башкирия» прошу провести на территории данного микрорайона, - заявил Ратмир Мавлиев на совещании.