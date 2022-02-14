Снос гостиницы, мировые рекорды и зимний провал: чем запомнился самый спортивный мэр Уфы Греков

Сегодня, 14 февраля, Сергея Грекова на посту мэра Уфы сменил Ратмир Мавлиев. Бизнесмен из Ишимбая пробыл на посту не так уж и много — всего 14 месяцев. Как отметил сегодня Хабиров, работа уже бывшего сити-менеджера отметилась «рядом хороших решений и рядом неудач». «Комсомолка» вспомнила все самое важное, чем нам запомнится все то время, что был на своем посту самый спортивный глава уфимской администрации Сергей Греков.

РЕМОНТ БУЛЬВАРА ИБРАГИМОВА

Ремонт Ибрагимова планируют завершить к концу этого года Фото: Рустем АХУНОВ

Десять месяцев назад начался капитальный ремонт уфимского бульвара Ибрагимова. Власти обещают, что через пару лет благоустройство одной из центральных улиц города будет соответствовать самым высоким стандартам качества.

Тем не менее, все это время бульвар то и дело становится причиной скандалов: то коммунальщики вырубят деревья, то жители пожалуются различные на неудобства из-за вялотекущего ремонта, то трамвайные пути испортят десятки колес автомобилей, то асфальт уложат во время снегопада.

К счастью, в последнее время про бульвар мало что слышно — по всей видимости, ремонт идет своим чередом. Кстати, завершить его планируют к концу текущего года.

ЗЛОВОННОЕ ЛЕТО

Этим летом уфимцы регулярно жаловались на едкий химический запах. Экологи называли причинами явления выбросы близлежащих промышленных предприятий и аномально жаркую и безветренную погоду.

Одной из причиной химического запаха стал произошедший 20 июня пожар на мусорном полигоне в селе Новые Черкассы. Огонь был ликвидирован в течение суток, однако подавить тление аварийные службы смогли только спустя два дня.

Как заявил тогда Сергей Греков, справиться с последствиями пожара помешали сильный ветер и жаркая погода.

ДВА МИРОВЫХ РЕКОРДА

Фольклориада стала одним из самых ярких событий 2021 года Фото: Валерий ШАХОВ

В июле прошлого года в в Башкирии состоялась VI Всемирная Фольклориада, ключевые моменты которой прошли именно в Уфе. На второй день мероприятий состоялся хоровод дружбы, в котором приняли участие представители 57 стран — более 2700 человек.

Этот хоровод официально стал мировым рекордом. Вторым мировым рекордом стало то, что в хороводе приняли участие представители 71 (!) национальности.

Пожалуй, Фольклориада — одно из самых позитивных событий, что выпало на короткую эпоху Сергея Грекова.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ КАТОК В РЕСПУБЛИКЕ В ГОРОДЕ-КАТКЕ

Несколько дней декабря 2021 выдались для уфимцев неожиданно травмоопасными — тротуары города сковало льдом. Как объяснил Сергей Греков тогда, для местных властей случившееся явление так же стало неприятным сюрпризом.

– Что произошло с наледью на тротуарах? Дело в погодных явлениях, которые буквально за ночь сковали все тротуары города. Антигололедные реагенты, которые мы используем, работают только до образования наледи. Мы не были к этому готовы, – заявил мэр.

Весьма иронично, что в том же самом месяце на набережной реки Белая открылся самый большой каток в Башкирии. На открытии побывал сам глава администрации города — он встал на коньки и прокатился вместе с воспитанниками юношеских спортивных школ.

Сити-менеджер отметил высокое качество льда на катке. Однако у горожан сложилось совершенно иное мнение.

СНОС «А-КАФЕ» И «ЛИДО»

"Лидо", несмотря на общественный резонанс, не удалось спасти Фото: Павел КРАЙНОВ

Легендарный объект, «А-кафе», снесли 6 ноября. Владелец заведения Владимир Глухов скончался в 2014 году от остановки сердца. После его смерти заведение преследовала череда судебных исков о банкротстве, пока кафе не прекратило свою деятельность.

На месте бывшего кафе планировали возвести высотку, однако Сергей Греков пообещал, что этого не произойдет.

16 декабря в уфимском «Олимпик парке» между владельцем комплекса Ильдаром Хуснутдиновым и судебными приставами произошел открытый конфликт. В сентябре 2020 года ФССП по Башкирии настояла на исполнении решения Верховного суда республики, который признал, что здание гостиницы является объектом самовольного строительства.

Легендарная гостиница оказалась на грани сноса. Греков выразил сочувствие Хуснутдинову и даже заявил, что предлагал предпринимателю некий вариант решения проблемы, который тот проигнорировал. В итоге заведение все-таки было уничтожено.

ИЗ ГОРОДА-КАТКА В ГОРОД-СУГРОБ

Последние месяцы работы Грекова в качестве мэра запомнятся всем уфимцам обильными снегопадами и их последствиями. Улицы и тротуары превратились в сугробы. В связи с этим общественники подарили Грекову золотую лопату.

Как рассказал и.о. министра ЖКХ Алан Марзаев, коммунальные службы не успевали своевременно реагировать на непогоду из-за дефицита дворников и операторов коммунальной техники. Сами коммунальщики утверждают, что им приходится массово увольняться из-за того, что им не платят достойное жалованье и не предоставляют жилье.

Власти города пытались решить проблему, повысив зарплату работникам ЖКХ. Это помогло, но полностью проблему не решило: в городе до сих пор сохраняется нехватка рабочей силы. По всей видимости, разбираться в этом вопросе теперь предстоит новому мэру.