Ликвидация ПАЗиков, скандал вокруг гостиницы «Лидо» и повсеместный гололед: главное со встречи мэра Уфы с журналистами

Фото: ufacity.info

Сегодня, 17 октября, глава городской администрации Сергей Греков встретился с представителями уфимских СМИ. С журналистами мэр башкирской столицы обсудил самые острые и наболевшие вопросы, а также поделился планами по благоустройству. Самые ключевые моменты мероприятия – в материале «Комсомолки».

«ПАССАЖИРЫ АВТОБУСОВ НАХОДЯТСЯ В ПРЕКРАСНЫХ УСЛОВИЯХ»

Фото: Рустем АХУНОВ

Одной из горячо обсуждаемых тем на прошедшем мероприятии стал общественный транспорт. Сергей Греков заявил, что пассажиры автобусов, обслуживающих маршруты общественного транспорта, «находятся в прекрасных условиях».

– Вы видите, как транспорт нашего города значительно преображается, вы видите много новых автобусов. И сегодня, когда проезжаешь мимо этих автобусов, видишь, в каких прекрасных условиях находятся пассажиры, – отметил градоначальник.

Отметим, что на днях по требованию мэрии в Уфе резко сократилось количество старых пассажирских автобусов «ПАЗ». Оставшиеся машины, как заявил Греков, планируют убрать с линий общественного транспорта к 25 декабря.

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОБУС

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В январе 2022 года, как сообщил сити-менеджер Уфы, по улицам башкирской столицы в тестовом режиме начнет ездить электрический автобус. Городу его предоставит предприятие «Нефаз».

– Буквально в январе у нас будет проходить тест-драйв электробуса. Тест-драйв будет проходить в течение четырех месяцев. Мы посмотрим его характеристики. Если он хорошо себя покажет, мы примем участие в федеральных программах по оснащению и развитию электробусов в Уфе, – рассказал глава городской администрации.

Ранее Греков говорил, что Москва передаст Уфе несколько своих подержанных автобусов, чтобы заменить старые «ПАЗы».

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава уфимской администрации, помимо прочего, рассказал о необходимости реализации в башкирской столице платных парковочных зон.

– Мы понимаем, что никуда мы от этого не денемся. На улице Советская мы сделали замечательный ремонт. Были поставлены знаки и сделаны специальные разметки, чтобы машины не парковали на проезжей части. Но однажды, посетив этот район, я увидел, что тротуары заставлены автомобилями. Ну куда это годится? Поэтому есть необходимость сделать платные парковки, – считает мэр.

По словам Грекова, платные парковки – это удобство для местных жителей, и гарантия того, что горожанин будет обеспечен парковочным местом.

– Тариф будет регулироваться так, что 20% парковок будут всегда свободными для того, чтобы житель мог приехать на короткий промежуток времени и в срочном порядке решить свои вопросы. Автолюбителю в таком случае будет легко припарковаться и легко уехать. Конечно, платные парковки невозможны без альтернативных парковок. Сейчас мы ищем для них место, – заявил Греков.

Сити-менеджер также отметил, что в каждом регионе страны своя правовая база, поэтому некоторых крупных городах с первого раза не получилось реализовать платные парковки. Были получены запреты от прокуратуры и других ведомств, и эти проекты пришлось закрыть.

– У нас такой возможности нет. Поэтому в транспортную стратегию нашего города будут включаться в том числе и платные парковочные зоны, с Московским департаментом транспорта мы этот вопрос отрабатываем, – отметил Сергей Греков.

НОВЫЕ МОСТЫ

Фото: Архив "КП"

Еще Греков поведал, какие мосты будут построены в столице в ближайшие годы. Часть проектов планируют реализовать к юбилею города.

– В 2024 году мы запускаем Восточный выезд – мост через реку Уфимка. У нас будет прямая связь между трассами М7 и М5. Очень важный, долгожданный и дорогостоящий объект. Следующий проект – реконструкция нашей визитной карточки, южного въезда – моста-арки. Он требует капитального ремонта, это будет практически строительство нового. Уверен, что в рамках подготовки к юбилею Уфы он будет построен, – заявил мэр.

По словам Грекова, следующий проект, который местные власти готовят к реализации – это южные ворота. Планируется реконструировать дорожную инфраструктуру улицы Пугачева, мост через Белую, а также выезд на «Мегу». Проектное решение, как сообщил глава городской администрации, сейчас находится на стадии завершения.

– Однако реализовать к 2024 году не получится, но если мы приступим к проекту, обязательно его завершим. Это очень важное направление. Мост через Белую в створе улицы Интернациональной – тоже их обсуждаем. Уверен, финансирование в рамках федеральной программы позволит нам реализовать его строительство. По реконструкции мостов в Шакше и в Затоне выбираем финансирование, – рассказал Греков.

Также сити-менеджер поведал о строительстве моста в Нижегородку. Греков подчеркнул, что данный проект связано с реализацией дополнительных решений.

– Сначала там требуется построить дамбу. Также необходимо расселить большое количество людей. Это очень дорогостоящее мероприятие. Но пока этот проект мы не упускаем из виду. Как только появится программа, которая позволит реализовать его, мы обязательно воспользуемся этой возможностью, – отметил мэр.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Фото: Рустем АХУНОВ

Дома на уфимской улице Октябрьской революции, как заявил Греков, продадут частным инвесторам.

– У нас создано автономная некоммерческая организация, которая будет заниматься этой улицей. На сегодняшний день у нас в планах создание большой пешеходной улицы, на которой будут однополосное движение транспорта. В настоящее время мы занимаемся расселением домов, город расселил уже порядка 15 домов. Думаю, через два месяца будут готовы документы, чтобы выставить их на конкурс, – сообщил мэр.

По словам Грекова, уже сформирован пул инвесторов, которые будут приобретать дома на Октябрьской Революции. Город будет реализовывать их по рыночной цене, чтобы на вырученные деньги реставрировать муниципальные здания, которые чиновники продавать не намерены.

– Порядка 1,8 миллиарда будет вложено на реконструкцию улицу Октябрьской революции. Сейчас мы ищем финансирование дорожной части объекта. К 2024 году планируется закончить основные инфраструктурные работы. С весны начнем реализацию объектов культурного наследия, они будут находить своих инвесторов, и к этому времени основная часть улицы будет реконструирована, – отметил Сергей Греков.

Также сити-менеджер отметил, что в настоящее время для пресечения случаев мародерства на некоторых домах на Октябрьской революции, представляющих культурную ценность, размещены камеры. Защитой зданий занимается Городской центр общественной безопасности.

СОХРАНЯТ ЛИ ГОСТИНИЦУ «ЛИДО»?

Фото: Павел КРАЙНОВ

Помимо прочего, мэр Уфы заявил о возможности сохранения здания гостиницы «Лидо» в «Олимпик-парке», которое сейчас находится на грани полного сноса.

– Мы с нашей юридической службой нашли вариант сохранения здания, но важна была инициатива собственника. Когда мы предложили наш вариант решения, он его не воспринял всерьез. В результате этого мы видим ту ситуацию, которая есть. Сегодня мы пригласили снова собственника здания и напомнили ему о том варианте, и он сказал, что обязательно им воспользуется. Если так и будет, ситуация решится положительно и здание мы сохраним, – сообщил Греков.

Он добавил, что «глубоко переживал» возникшую с Олимпик-парком» ситуацию, поскольку сам когда-то был предпринимателем и лично знаком с собственником «Лидо» Ильдаром Хуснутдиновым.

Напомним, о том, что гостиницу «Лидо» будут сносить, стало известно в сентябре прошлого года. Тогда ФССП по Башкирии настояла на исполнении решения Верховного суда республики, который признал, что здание гостиницы является объектом самовольного строительства. Вчера, 16 декабря, в «Олимпик парке» между владельцем комплекса Ильдаром Хуснутдиновым и судебными приставами произошел открытый конфликт.

ПОЧЕМУ БЫЛА ДОПУЩЕНА СИТУАЦИЯ С ГОЛОЛЕДОМ?

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Вот уже несколько недель уфимцы страдают от внезапно возникшего в городе гололеда. Как объяснил Сергей Греков, для местных властей случившееся явление так же стало неприятным сюрпризом.

– Что произошло с наледью на тротуарах? Дело в погодных явлениях, которые буквально за ночь сковали все тротуары города. Антигололедные реагенты, которые мы используем, работают только до образования наледи. Мы не были к этому готовы, – заявил мэр.

Глава администрации башкирской столицы также рассказал, что перед зимнем сезоном власти приняли решение, не использовать песчаные смеси для борьбы с гололедом, так как «это создает много грязи и неудобств». Однако сейчас позиция чиновников изменилась.

– В связи с возникшим гололедом других решений, кроме как нанесения песчаной смеси на лед быть не может. Поэтому мы отработали все тротуары Уфы песчаной смесью. Конечно, впредь мы учтем опыт этого года и постараемся больше не допускать таких явлений, – подчеркнул Греков.