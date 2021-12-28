12,5 тысяч «квадратов», мэр на льду и теплые раздевалки. В Уфе из набережной устроил самый длинный каток в Башкирии

Фото: Администрация Уфы

Открывшаяся еще полтора года назад уфимская набережная в створе реки Белой не оправдала надежд многих уфимцев. При открытии она большая ее часть представляла собой пустынные бетонные пространства. Из-за недостатка благоустройства новый центр притяжения горожане даже прозвали «бетонными джунглями».

В ответ на критику власти отвечали, что набережная в первую очередь – гидротехническое сооружение, а не рекреационный городской объект, но все же обещали в ближайшее время «оживить» набережную.

И вот, к 27 декабря на уфимской набережной был реализован амбициозный проект. На втором ярусе сооружения в зоне амфитеатра на спуске с Конгресс-холла открылся ледовый каток, который, как заявляется, является самым большим в Башкирии. Его протяженность составляет порядка километра, а общая площадь – 12, 5 тысяч квадратных километров.

Длина катка на уфимской набережной составляет порядка одного километра Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«САМЫЙ КРАСИВЫЙ КАТОК БАШКИРИИ»

Открытие нового катка прошло в торжественной обстановке. Специально для собравшихся выступили и провели мастер-классы воспитанники юношеских спортивных школ. Вместе с ним лед опробовал и мэр Уфы Сергей Греков. По его словам, новый объект на набережной Белой – самый красивый каток не только Уфы, но и Башкирии.

– Мы имеем очень хороший лед, теплые раздевалки, теплые туалеты, пункты питания. Я думаю, что каток станет излюбленным местом не только уфимцев, но и гостей столицы. Я сам проехал по всем катку, порядка километра. Сам тоже буду здесь тренироваться, – заявил глава городской администрации.

Высоко оценили новый объект и уфимские спорстмены. Директор спортивной школы №3 имени Азаматова Рамиль Юлдашев, реализованный каток окажет большую пользу в тренировках юным хоккеистам.

– На такой большой территории есть возможности отрабатывать все элементы хоккея. Занимаясь в каком-нибудь ледовом дворце, постоянно считаешь время и не всегда успеваешь все запланированное. Благодаря новому катку теперь можно тренироваться абсолютно непринужденно. Естественно, объект только-только начал работать, поэтому и не все нюансы доработаны, но думаю со временем все эти «шероховатости» будут устранены, – отметил Юлдашев.

Новый каток планируют использовать для тренировок воспитанников юношеских спортивных школ Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ВСЕ ХОРОШО, НО ЕСТЬ НЮАНСЫ

Но что же о новом катке думают сами уфимцы. Местный жители приехал посмотреть на новый объект из другого конца города вместе со своей дочкой. Мужчина нашел очень удачной идею построить ледовый каток посреди «главных символов Уфы» реки Белой и памятника Салавату Юлаеву. Однако горожанин отметил и недостатки.

– Вдоль катка маловато мест, где можно выпить кофе и перекусить. В хорошую погоду здесь можно провести целый день находиться, народу много будет, а раздевалка не очень вместительная, – считает уфимец.

Многие отмечают, что расположенную на катке раздевалку стоило сделать более вместительной Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Жительница «Зеленой рощи», которая пришла вместе со своим мужем и детьми на новый объект, очень обрадовалась тому, что в Кировском районе появился крупный каток, на котором при этом можно абсолютно бесплатно покататься на собственных коньках.

– У нас на районе почти в каждом есть «коробки» с катком, но, к сожалению, лед там кривой, а здесь, вроде, ничего. Здорово, что каток длинный, правда, узковатый. На большой скорости есть риск с кем-нибудь столкнуться. Также не плохо было бы, кроме коньков, предоставлять в аренду специальные приспособления-опоры для детей, которые еще не совсем уверенно катаются на льду, – поделилась жительница «Зеленки».

Молодая парочка поделилась, что очень ждали открытия катка. Однако парня и девушку огорчило, что в некоторых местах все ледовый объект совсем не оформлен к Новому году, несмотря на то, что 31 декабря уже не за горами.

- Были большие ожидания от катка. Думали побольше света и гирлянд. Не создано новогоднего настроения, а ведь 31 декабря уже не за горами.

– Также местами ледовое покрытие идет дугой, хотя, наверное, в этом вина не рабочих, а погоды. Однако вкупе с тем, что не везде есть хорошее освещение, люди могут падать и получать травмы. Но, в целом, все неплохо. Идея длинного катка на набережной реки – очень интересная. Любопытно понаблюдать, как это все будет развиваться и как будут дорабатываться некоторые нюансы, – отметили молодые люди.

В целом, можно констатировать, что уфимцы тепло приняли новый каток. Горожане отмечают ряд недостатков в плане благоустройства и инфраструктуры, но вместе с тем выражают надежду на то, что недочеты временны и в ближайшее время они будут устранены.