Мэру Уфы подарили «золотую лопату» для уборки снега

фото: vk,com // Альберт Рахматуллин

Уфимские общественники Альберт Рахматуллин и Иван Апаев передали мэру города Сергею Грекову «золотую лопату» для уборки снега. Об этом 11 января активисты сообщили в своих соцсетях.

– Смог ли за год организовать деятельность городской и районных администраций мэр Уфы Сергей Греков? Ответ на этот вопрос вы можете увидеть на улицах и дворах нашего города. Ну, тогда без обид, Сергей Николаевич - лопату в руки и бегом работать дворником. Тем более, теперь у вас есть "золотая" лопата, – написал Рахматуллин. В случае ухода Грекова с должности мэра он попросил передать лопату его преемнику.

Апаев добавил, что лопату и приложенное к ней обращение приняли сотрудники отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Напомним, в понедельник, 10 января, министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев заявил, что для качественной уборки снега Уфе катастрофически не хватает коммунальной техники и рабочих.