Крушение вертолета, снежный апокалипсис и желтый снег: чем запомнились новогодние каникулы в Башкирии

На Рождество Башкирию накрыло метелями и буранами. Фото: Госкомитет ЧС по РБ

Вот и подходят к концу новогодние каникулы. Выходные в Башкирии отметились не только праздничным настроением, но и несколькими громкими событиями, которые горячо обсуждала вся республика. Крушение вертолета, снежный апокалипсис и массовые аварии из-за снегопада, желтый снег и необычные природные явления – чем еще запомнились новогодние каникулы в Башкирии?

СТРАННОЕ СВЕЧЕНИЕ В НЕБЕ НАД БАШКИРИЕЙ

В середине новогодних каникул в Башкирию пришли морозы, а местами температура воздуха опустилась до -30. Во время сильного похолодания жители Башкирии могли наблюдать в ночном небе необычное природное явление – световые вспышки и всполохи, напоминающие северное сияние.

Странное свечение оказалось ни что иное как эффект Гало

Впрочем, знающие люди объяснили, что это был так называемый эффект Гало, который наблюдается при заморозках и ясной погоде. Необычное свечение образуют ледяные кристаллики облаков, отражающие лунный свет.

В ПОЖАРЕ ОБГОРЕЛ 11-ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК

2022 год только начался, а в республике произошло уже несколько пожаров, унесших человеческие жизни. Так, вечером 3 января в поселке Иглино из-за неисправной электропроводки вспыхнул бревенчатый дом, в котором находился 11-летний мальчик. Его мама с младшим братишкой ушла по делам, поэтому первыми пожар заметили соседи, которые и вытащили ребенка из полыхающего дома и вызвали скорую.

Ярослав по-прежнему остается в тяжелом состоянии в реанимации ожогового отделения

Ярослава отвезли в ожоговое отделение уфимской 18 больницы, состояние его по-прежнему остается очень тяжелым. У ребенка обожжено 85 процентов тела и 50 процентов легких. Сейчас следователи и прокуратура выясняют, почему мальчик находился один дома, и где были его родители.

В КРУШЕНИИ ВЕРТОЛЕТА ПОГИБ ИЗВЕСТНЫЙ ЮРИСТ И БИЗНЕСМЕН

В ночь на 7 января в районе села Карагайкуль упал частный вертолет, принадлежавший знаменитому уфимскому юристу и бизнесмену Андрею Олейнику. Как рассказали в МЧС республики, вертолет летел из Уфы в Павловку, но из-за снегопада видимость сильно снизилась. Винтокрылая машина потеряла управление и рухнула на землю.

Вертолет упал в условиях плохой видимости из-за снегопада

Председатель Попечительского совета Башкортостанского отделения ассоциации юристов Андрей Олейник погиб на месте, его пассажир скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Пилот вертолета получил незначительные травмы. Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства, из-за чего мог упасть вертолет.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СНЕЖНЫЙ АПОКАЛИПСИС

На Рождество Башкирию снова накрыл снежный апокалипсис. Из-за сильного снегопада не смогли вылететь вовремя несколько рейсов, а на некоторых участках трассы пришлось ограничить движение транспорта. В Архангельском районе из-за метели в снежном плену оказалась отечественная «четырнадцатая» с тремя детьми в салоне. В Уфимском районе встали в снегу еще два автомобиля, а в Федоровском районе между деревнями Батырово и Софиевка на дороге застряли сразу 11 автомобилей. На помощь автомобилистам пришли дорожные службы и спасатели, которые помогли расчистить дорогу.

Коммунальщикам пришлось усердно поработать, но где-то дороги и тротуары остаются под снегом до сих пор

В Уфе из-за снегопада пришлось усиленно поработать и коммунальщикам, на улицы вышли 366 единиц снегоуборочной техники и 1450 сотрудников коммунальных служб. Дворники вместе с тракторами расчищали дороги и тротуары, а за сутки из города вывозили до 7 тонн снега. А хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев даже на личном примере показал уфимцам, как бороться с последствиями снегопада: вышел с лопатой во двор и почистил снег, призвав горожан присоединиться к нему.

ПОСЕТИТЕЛИ БАНИ ОТРАВИЛИСЬ ПАРАМИ ХЛОРА

Неприятным инцидентом завершилось празднование Рождества для 11 постояльцев банного комплекса в селе Ясная поляна Иглинского района. Из-за неисправности системы бассейна, пары хлора пошли в воздух, а не в воду. Люди, надышавшиеся хлором, почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Как сообщили в Минздраве республики, двое находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести, однако, остается риск развития вторичных осложнений, поэтому всем пострадавшим необходимо медицинское наблюдение.

Сыщики устанавливают все обстоятельства отравления людей парами хлора

По факту произошедшего следователи и прокуратуру начали проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сыщики уже опросили руководство и работников комплекса, взяли необходимые пробы воды и воздуха.

В ОДНОМ ИЗ ГОРОДОВ БАШКИРИИ ВЫПАЛ ЖЕЛТЫЙ СНЕГ

Жители Сибая пожаловались на выпавший желтый снег. По словам горожан, виновником необычного цвета осадков является местный завод. Мэр города Рустем Афзалов принял решение временно приостановить работу предприятия и провести тщательную проверку, а также установить дополнительную систему фильтрации. Глава Сибая заверил, что ситуация остается на контроле городской администрации.

Мэр Сибая пообещал держать с выбросами завода на личном контроле

В башкирском Сибае приостановлена работа предприятия, из-за выбросов которого снег приобрел желтый оттенок. Ситуация, по словам мэра города Рустема Афзалова, в настоящее время на контроле местных властей.