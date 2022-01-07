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Общество7 января 2022 15:00

В Уфе коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

В городе наблюдается резкое ухудшение погодных явлений
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Сегодня, 7 января, на улицы Уфы вывели 366 единиц снегоуборочной техники и 1450 сотрудников коммунальных служб, сообщили в мэрии. С самого утра башкирскую столицу вновь накрыл снегопад. Такая погода продержится в Башкирии как минимум до завтрашнего вечера. Кроме того, из-за усиления ветра в регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным уфимской мэрии, с утра на улицы города вышло 230 единиц техники и 324 дорожных рабочих. Дворники вместе с тракторами расчищают центральные улицы, остановки, тротуары, мосты и развязки. Во дворах работают около 650 коммунальщиков и 450 дополнительных рабочих. Отдельные бригады занимаются очисткой от снега крыш многоэтажек – там трудятся 193 человека.