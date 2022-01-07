Хоккеист «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев предложил уфимцам самим почистить снег во дворах

Фото: скриншот видео instagram.com/zubarevandrey28

Накануне хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев вышел во двор многоэтажки, где он живет в Уфе и взялся за лопату. Спортсмен почистил снег и записал видео с призывом ко всем горожанам поступить так же.

- Я сейчас подумал, делая эту маленькую, но чуть-чуть тяжеловатую работу: если руки ноги есть, ты здоровый человек, то выйди с лопаткой, чуть очисти. Не надо все время думать, что у нас есть ТСЖ и они должны нам сделать. Мы уже много лет ждем, что нам что-то должны. Насколько вы знаете, мало что происходит, - подчеркнул спортсмен.

Также Андрей Зубарев отметил, что если уфимцы сами помогут убрать снег во дворах, то это только поможет их родным и близким.

- Какая-то машина не застрянет и человек будет с хорошим настроением ездить и делать добрые дела. Какой-то другой человек не промочит ноги в снегу, когда будет идти по тротуару и не заболеет. Ну или какой-нибудь пожилой человек не споткнется. Поверьте, одной маленькой лопаткой вы сделаете большое дело, - обратился к уфимцам защитник «Салавата».