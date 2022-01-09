В Минздраве рассказали о состоянии отравившихся парами хлора постояльцев банного комплекса

Фото: Следком по РБ

Глава регионального Минздрава Максим Забелин сообщил о состоянии постояльцев банного комплекса, отравившихся парами хлора во время купания. По словам Забелина, все 11 человек находятся в больнице: двое в тяжелом, еще 9 человек – в состоянии средней степени тяжести. При этом жизни пострадавших уже ничего не угрожает, они стабильны.

- Госпитализация обусловлена необходимостью наблюдения в связи с риском развития вторичных осложнений. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, - уточнил глава Минздрава в соцсетях.

Напомним, ЧП произошло накануне в банном комплексе в селе Ясная поляна Иглинского района. Из-за неисправности в системе бассейна хлор пошел не в воду, а в воздух. В итоге 11 постояльцев отравились парами хлора и были госпитализированы в уфимскую клинику №21. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сыщики уже осмотрели место происшествия, опросили сотрудников и руководства комплекса и взяли пробы воды и воздуха, которые отправили на экспертизу.