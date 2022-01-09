Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 января 2022 6:00

В Минздраве рассказали о состоянии отравившихся парами хлора постояльцев банного комплекса

По словам Забелина, госпитализация необходима из-за риска вторичных осложнений
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: Следком по РБ

Фото: Следком по РБ

Глава регионального Минздрава Максим Забелин сообщил о состоянии постояльцев банного комплекса, отравившихся парами хлора во время купания. По словам Забелина, все 11 человек находятся в больнице: двое в тяжелом, еще 9 человек – в состоянии средней степени тяжести. При этом жизни пострадавших уже ничего не угрожает, они стабильны.

- Госпитализация обусловлена необходимостью наблюдения в связи с риском развития вторичных осложнений. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, - уточнил глава Минздрава в соцсетях.

Напомним, ЧП произошло накануне в банном комплексе в селе Ясная поляна Иглинского района. Из-за неисправности в системе бассейна хлор пошел не в воду, а в воздух. В итоге 11 постояльцев отравились парами хлора и были госпитализированы в уфимскую клинику №21. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сыщики уже осмотрели место происшествия, опросили сотрудников и руководства комплекса и взяли пробы воды и воздуха, которые отправили на экспертизу.