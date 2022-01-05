Жители Башкирии заметили в ночном небе необычное природное явление

Фото: Ринат Фаткуллин

Сегодня ночью жители Башкирии могли наблюдать необычное природное явление. Фотографии световых всполохов и свечения в небе опубликовал у себя и.о. председателя Госкомтуризма республики Ринат Фаткуллин, который любовался ими в Чишминском районе.

- Стали свидетелями интересно явления - эффекта Гало или световых столбов. Холод идёт, уже -22, - подписал красочные фотографии чиновник, предложив своим подписчикам найти на снимках созвездие Большой Медведицы.

Фото: Ринат Фаткуллин

Как оказалось, эффект Гало действительно наблюдается при заморозках и ясной погоде. Необычное свечение образуют ледяные кристаллики облаков, которые отражают лунный свет. Похожее природное явление наблюдали и уфимцы.

- Сияние. Они уже здесь. Больше никаких забродивших салатов, - подшучивают горожане.