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Происшествия8 января 2022 6:47

В Башкирии 11 человек отравились хлором во время отдыха в бане

ЧП произошло в селе Ясная поляна.
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иглинском районе Башкирии 11 человек отравились хлором во время отдыха в банном комплексе. Пресс-служба МЧС по республике рассказал подробности случившегося.

ЧП случилось в селе Ясная поляна. По предварительной информации, 11 человек надышались хлором в бассейне, в котором содержание вещества превышало норму.

На месте происшествия работали специалисты оперативной группы МЧС России и лаборатория химико-радиометрического центра регионального Госкомитета по ЧС.

Все 11 пострадавших были госпитализированы в уфимскую клиническую больницу №21.