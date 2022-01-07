Погибшим при падении вертолета в Башкирии оказался известный юрист и бизнесмен Андрей Олейник

Мужчина часто выкладывал снимки из кабины вертолета Фото: https://vk.com/

После падения вертолета в Башкирии погиб председатель Попечительского совета Башкортостанского отделения ассоциации юристов Андрей Олейник.

Напомним, что жуткий случай произошел поздней ночью 7 января. По данным МЧС республики, винтокрылая машина с тремя пассажирами вылетела из Уфы в сторону села Павловка (популярное место отдыха состоятельных уфимцев в 100 км от столицы – Ред.). В районе села Карагайкуль вертолет упал. Прибывшие на место спасатели установили, что один из пассажиров скончался на месте. Остальным оказали первую помощь и отправили в больницу. К сожалению, по дороге в Уфу скончался еще один пассажир вертолета.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОГИБШЕМ

По предварительным данным канала РенТВ, при падении вертолета в Башкирии погиб известный юрист и бизнесмен 35-летний Андрей Олейник. Мужчина сделал блестящую карьеру в области юриспруденции, а в конце 2021 года его председателем Попечительского совета ассоциации юристов Башкирии. Во время голосования за должность нового председателям среди юристов присутствовал премьер Башкирии Андрей Назаров.

Примечательно, что Олейник был известен не только как юрист. «КП-Уфа» стало известно, что мужчина был генеральным директором и учредителем сразу нескольких крупных компаний, занимающихся торговлей и производством.

Судя по соцсетям Олейника, погибший любил авиацию. Мужчина часто выкладывал фотографии, где он находится в кабине пилота вертолета в летной экипировке. Остается неизвестным, управлял ли он машиной, которая разбилась во время падения.

ЧТО ЗА ВЕРТОЛЕТ РАЗБИЛСЯ

В уфимской транспортной прокуратуре сообщили, что крушение потерпел пассажирский вертолет AS-350 с бортовым номером RA-07219. В среде пилотов этот французский вертолет называют «Белкой». Его могут использовать в разных целях.

В надзорном ведомстве начали проверку смертельного инцидента.