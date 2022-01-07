В Башкирии в снежном плену на дорогах оказались 14 автомобилей

Фото: госкомитет РБ по ЧС

Снежная стихия продолжает буйствовать в Башкирии. Из-за сильного снегопада и метелей сегодня утром, 7 января, в Архангельском районе республики в снегу застрял автомобиль ВАЗ-2114 с тремя детьми в салоне. Об этом сообщает госкомитет Башкирии по ЧС. К счастью, помощь пришла вовремя – машину отбуксировали в ближайшее село Валентиновка силами сотрудников Инзерского сельсовета.

Еще один случай попадания в снежный плен спасатели зафиксировали в Уфимском районе Башкирии. На этот раз пришлось вызволять два автомобиля – «Hyundai Solaris» и «KIA Rio», где находились трое мужчин.

Пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС также сообщает о массовом заторе в Федоровском районе республики. По данным спасателей, между деревнями Батырово и Софиевка на дороге застряли 11 автомобилей. К счастью, дорожные службы помогли автомобилистам выбраться и расчистили дорогу.