2020-06-20T10:14:22+03:00
Происшествия

Эльмира Мазова подтвердила «КП-Уфа» новость об опознании сына, пропавшего с отцом восемь месяцев назад

Тело ребенка обнаружили рядом с пляжем
Рустем АХУНОВ
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Мать пропавших вместе со своим отцом мальчиков из Башкирии подтвердила «КП-Уфа» информацию об обнаружении тела своего ребенка.

Ранее утром портал «Ufacitynews» сообщил о том, что на берегу реки Уфимка было обнаружено тело ребенка. На место немедленно выехали следователи, которые заподозрили, что погибшим может быть один из пропавших в октябре 2019 года детей семьи Мазовых. К сожалению, прибывшая мать опознала одного из своих детей.

В разговоре с корреспондентом «КП-Уфа» Эльмира Мазова подтвердила печальную новость об опознании одного из сыновей и попросила журналистов больше не выходить с ней на контакт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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