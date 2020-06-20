2020-06-20T12:51:01+03:00
Общество

Сотрудники МЧС нашли тело второго сына пропавшего Артема Мазова

Останки мальчика обнаружили в районе острова Козарез
Рустем АХУНОВ
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В Уфе из реки Белой достали тело второго ребенка пропавшего в октябре 2019 года 37-летнего Артема Мазова.

Несколькими часами ранее сайт «КП-Уфа» сообщал о том, что из воды реки Уфимка в районе столичного микрорайона Инорс достали тело неустановленного ребенка. Позже выяснилось, что это старший сын Артема Мазова – это подтвердила его мать Эльмира.

Тело младшего сына Мазовых сотрудники МЧС достали из воды реки Белая в десятках километров от берега, где обнаружили труп первого мальчика – в районе острова Козарез в Демском районе столицы. По всей видимости, труп ребенка туда принесло течением (река Уфимка впадает в Белую - ред.).

Сейчас следователи и спасатели Башкирии продолжают поиски самого 37-летнего Артема Мазова, исчезнувшего вместе со своими сыновьями.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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