2020-02-19T14:24:04+03:00
Общество

Глава СК Башкирии объяснил, почему дело о пропаже семьи Мазовых является исключительным

С момента исчезновения уфимца и двух его детей прошло уже четыре месяца
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

Руководитель Следственного комитета Башкирии Денис Чернятьев рассказал о том, как проходят поиски без вести пропавшего уфимца Артема Мазова и двух его сыновей – восьмилетнего Ильи и пятилетнего Вячеслава. Главный следователь республики заявил, что все правоохранительные ведомства продолжают искать исчезнувшую семью.

- Это единственное дело, по которому у нас в республике до сих пор не найдены дети. По всем остальным делам, которые мы возбуждали в прошлом году, детей нашли. Пока нет никакой информации, которую можно было бы озвучить общественности на сегодняшний день, – цитирует Чернятьева издание UfacityNews.ru.

Артем Мазов и двое его сыновей ушли из дома 26 октября. Супруга уфимца и мать детей Эльмира в тот же день написала заявление в полицию. Мужчину и детей искали волонтеры и полицейские, но единственное, что им удалось найти – это открытая машина Артема, которая была припаркована недалеко от санатория «Речные Зори». Кроме того известно, что в канун своего исчезновения глава семейства покупал бельевую веревку. На прошлом месяце Эльмира Мазова заявила, что ее мужа и детей «уже никто не ищет».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Уфы за сутки разгромили две умные остановки
«Снял штаны, обнажив детородный орган»: московский адвокат рассказал новые подробности в деле об убийстве педофила из Уфы
В центре Уфы трамвай сошел с рельсов
Глава СК Башкирии объяснил, почему дело о пропаже семьи Мазовых является исключительным
«Вручную пришлось откапывать»: в Башкирии семья с тремя детьми оказалась погребенной под снегом
Количество клиентов Family Office ВТБ выросло в полтора раза
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
Самый сильный человек России переезжает на постоянку в Уфу
СК возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «Башкирского речного пароходства»
Стало известно, что делали Ксения Собчак и Алсу в башкирской деревне
«Ушел в неизвестном направлении»: в Башкирии без вести пропал 23-летний парень
Ипотека без первоначального взноса – уникальное предложение от ПСБ для клиентов ГК «Первый Трест»