Глава СК Башкирии объяснил, почему дело о пропаже семьи Мазовых является исключительным

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:24:04+03:00

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Руководитель Следственного комитета Башкирии Денис Чернятьев рассказал о том, как проходят поиски без вести пропавшего уфимца Артема Мазова и двух его сыновей – восьмилетнего Ильи и пятилетнего Вячеслава. Главный следователь республики заявил, что все правоохранительные ведомства продолжают искать исчезнувшую семью.

- Это единственное дело, по которому у нас в республике до сих пор не найдены дети. По всем остальным делам, которые мы возбуждали в прошлом году, детей нашли. Пока нет никакой информации, которую можно было бы озвучить общественности на сегодняшний день, – цитирует Чернятьева издание UfacityNews.ru.

Артем Мазов и двое его сыновей ушли из дома 26 октября. Супруга уфимца и мать детей Эльмира в тот же день написала заявление в полицию. Мужчину и детей искали волонтеры и полицейские, но единственное, что им удалось найти – это открытая машина Артема, которая была припаркована недалеко от санатория «Речные Зори». Кроме того известно, что в канун своего исчезновения глава семейства покупал бельевую веревку. На прошлом месяце Эльмира Мазова заявила, что ее мужа и детей «уже никто не ищет».

ИСТОЧНИК KP.RU