Волонтеры свернули поиски пропавшего в Уфе отца с двумя детьми

Волонтеры свернули штаб по поиску пропавшего 37-летнего Артема Мазова и его двоих сыновей. Теперь полиции помогают лишь отдельные добровольцы.

Напомним, от главы семьи нет вестей уже четвертый день. На выходных он уехал из дома и забрал с собой детей - мальчиков 8 и 5 лет. Позже машину Артема обнаружили на севере Уфы, недалеко от Максимовки, но она была пуста. Неподалеку, на берегу реки, был найден надувной матрас, принадлежавший семье.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКОВ

Сегодня, 30 октября, стало известно, что волонтеры отряда «Лиза Алерт» свернули свой поисковой штаб. По словам инфорга местного отряда Олеси Пышкиной, добровольцы отныне работают автономно. Розыск пропавшего мужчины и детей ведут отдельные группы волонтеров.

Тем временем изменилось и направление поисков. Если ранее всех троих искали на севере города, в окрестностях Максимовки, то теперь внимание полиции и добровольцев сосредоточилось на Каменной переправе в районе улицы Пугачева, фактически, на юге башкирской столицы.

Теперь добровольцы и полиция прочесывают местность в районе Каменной переправыФото: Павел КРАЙНОВ

Место поисков решили изменить, так как в районе Гастелло полиция и волонтеры прочесали буквально каждый куст. Дальше решено было двигаться вниз по течению реки.

Корреспондент «КП–Уфа», участвующий в поисках, сообщил, что вечером 30 октября группа волонтеров осмотрела территорию по правому берегу реки Уфимки от Каменной переправы до территории за Президент-Отелем. Увы, никаких следов пропавших по-прежнему не обнаружено.

Дальше решено осматривать территорию вниз по течению Уфимки

МСТИТ ЗА РАЗВОД?

Мать пропавших мальчиков старается не терять надежды, хотя признает - муж способен на все, что угодно. По словам женщины, накануне пропажи у них состоялся непростой разговор, прозвучало слово "развод". Позже муж позвонил ей и спросил, точно ли она готова с ним порвать. Услышав "да", он забрал детей и исчез.

- Я думала, что он меня может убить, но что возьмется за детей – не знала, – призналась женщина журналистам.

По словам супруги, у мужчины имеются "отклонения", отчего она переживает за судьбу детей еще больше.

Однако окружающие проявлений жестокости за мужчиной не замечали. Воспитатель младшего ребенка Вячеслава отозвалась о семье, как о благополучной и адекватной. Женщина уверена - Артем любил детей.

– И в футбол с ними играл, и в секции разные возил, и на рыбалку они ходили. Недавно вот в отпуск они ездили отдыхать, папа потом справку приносил, - рассказала корреспонденту "КП-Уфа" педагог.

По ее словам, Артема никогда не видели ни пьяным, ни с похмелья. Он производил впечатление скромного и порядочного человека, всегда был готов прийти на помощь - починить, что попросят.

На благоразумие мужа надеется и сама Эльмира. Она со слезами на глазах обратилась к супругу с телеэкрана.

- Артем, пожалуйста, вернись. Вернись живой и с детьми, прошу. Я очень переживаю, очень беспокоюсь. Не делай глупостей, пожалуйста. Вернись и верни детей, - чуть ли не рыдая умоляла она.

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