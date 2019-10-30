2019-10-30T11:47:55+03:00
Общество

Полицейские изменили направление поисков пропавшего в Уфе отца с двумя детьми

Теперь семью ищут в районе Каменной переправы
Эльвина АПАРИНА
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Третьи сутки в столице Башкирии активно ищут 37-летнего Артема Мазова с двумя сыновьями – 8-летним Ильей и 5-летним Вячеславом. На данный момент известно, что правоохранители поменяли место поисков (ранее их искали в Максимовке – Прим.ред.).

Корреспондент «КПУфа» с места передает, что на данный момент с волонтерами они направляются на Каменную переправу в районе улицы Пугачева.

Место поисков кардинально изменено, потому что в районе Гастелло поисковики прочесали каждый куст, местность полностью изучена, люди не найдены. Теперь отца и детей ищут на реке – полицейские идут вниз по течению.

Напомним, что Артем Мазов с двумя детьми пропал 26 октября в районе 17 часов. Он взял сыновей из дома после ссоры с женой и уехал в неизвестном направлении. Позднее супруга Эльмира сообщит следователям, что накануне исчезновения ее муж купил веревку, которая тоже исчезла. В понедельник, 28 октября, полицейские в районе санатория «Речные зори» нашлись автомобиль главы семейства и надувной матрас у воды. Поиски продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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