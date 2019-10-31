Вдоль берега против течения: как волонтеры искали пропавшего в Уфе отца с двумя детьми

С момента исчезновения 37-летнего Артема Мазова и двоих его сыновей пошли пятые сутки и надежда на то, что мужчину с мальчиками найдут живыми и здоровыми тает с каждой минутой. Десятки добровольцев метр за метром прочесали огромную территорию в районе садового товарищества «Речные зори», что неподалеку от стадиона Гастелло. Единственное, что удалось обнаружить – брошенный автомобиль Артема Мазова.

НОВЫЙ РАЙОН ПОИСКОВ

В среду, 30 октября, полицейские сообщили волонтерам, что район поисков сместился – появилась необходимость прочесать местность вдоль берега реки Уфа в другом месте. Вместе с волонтерами «Поиск детей – Уфа» отправился и корреспондент «Комсомолки». Отправной точкой стал мост у Каменной переправы.

- Сейчас мы отправимся вдоль берега вверх по течению, - поставила задачу опытный волонтер-поисковик Анастасия. – Ступаем аккуратно, заглядываем в заводи и посматриваем в лес. Друг от друга сильно не отдаляться, слишком близко к воде не подходить. Прочесывать будем не более двух часов, иначе замерзнем. Особое внимание на всякие тряпки, которые могут быть похожи на детские вещи или обувь.

Берег реки в этом районе представляет собой узкую полосу от воды до высокого берега, заросшую деревьями и кустарниками. Повсюду лежат сухие деревья, время от времени попадаются «дикие» свалки строительного и бытового мусора.

По всему берегу реки Уфа попадаются несанкционированные свалки и валежникФото: Павел КРАЙНОВ

НЕ УВЕСЕЛИТЕЛЬНАЯ ПРОГУЛКА

Первые полчаса прочес местности проходил в тишине. Поиск следов пропавших – дело кропотливое и сложное. Мало того, что приходится пробираться сквозь заросли и перепрыгивать через ручьи, так еще и почва на берегу больше похожа на грязь, из-за чего ноги порой скользят в противоположном направлении.

- Интересно, что может грозить Артему, после того как он вернется домой, - размышляем мы на коротком привале. – Столько людей на уши поднял ведь. Скорее всего, штрафом отделается.

По одной из версий, тела мужчины и мальчиков могло унести течение. Стоит сразу оговориться, что никакой официальной информации на этот счет нет и это лишь одна из догадок, которую необходимо проверить. Здесь, как нельзя, кстати, необходима помощь добровольцев. У полиции попросту не хватает людей, чтобы исследовать такую огромную территорию.

Мы решаем прочесать местность до изгиба русла и закругляться – на улице холодно, дует сильный ветер. Внезапно одна участница поиска замечает вдалеке что-то белое на берегу. Решено дойти до этого странного «объекта» и изучить его.

После непростого пути через заросли и пересечения широкого ручья, впадающего в реку, мы, наконец, подобрались к загадочной тряпке. Как и ожидалось – это просто тряпка, застрявшая на кустах, торчащих из воды.

Пройдя в общей сложности больше километра по непроходимому маршруту мы свернули поиски. Следов пропавших так и не было обнаружено. Главная причина завершения нашей экспедиции – за два часа добровольцы замерзли и устали. Не роботы все-таки.

Поиски Артема Мазова и его сыновей Вячеслава и Ильи продолжаются пятые сутки

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС

На данный момент происки пропавших продолжаются силами сотрудников полиции и волонтеров. На помощь местным следователям из Москвы приехали криминалисты из главного управления следкома России.

Местность, где ранее нашли автомобиль Артема Мазова тщательно прочесали полицейские, волонтеры и следователи-криминалисты. Теперь район поисков переместился ниже по течению реки Уфа.

СКАЗАНО

Мать двоих детей и супруга Артема Мазова в беседе с корреспондентом «Комсомолки» заявила, что не оставляет надежду найти своих родных живыми и здоровыми.

- Поиски не свернуты, волонтеры продолжают прочесывать местность. Я держусь до последнего и очень надеюсь, что увижу их живыми, - подчеркнула Эльмира Мазова.

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