«Другие отцы раскрепощенные, а этот стеснительный и скромный»: что известно о пропавшем с двумя детьми уфимце

В Уфе полиция и волонтеры разыскивают пропавшую семью: в субботу днем, 26 октября, житель Калининского района 37-летний Артем Мазов вместе со своими сыновьями восьми и пяти лет сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении. С тех пор от мужчины и детей нет никаких известий. Как рассказала полицейским супруга Артема Мазова, накануне она повздорила с супругом, после чего он ушел с сыновьями на прогулку и пропал.

К поискам Мазовых подключились и следователи, которые проводят доследственную проверку по факту случившегося.

- В настоящее время следователями совместно с криминалистами и сотрудниками полиции ведется поиск пропавших, опрашиваются их родственники и круг общения семьи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь волонтеры-поисковики прочесывают лесной массив в районе – именно там, по последним данным, был обнаружен пустой автомобиль, принадлежащий главе семейства. Никаких следов самого мужчины и детей обнаружено не было.

Предположительно, мужчина ушел из дома с сыновьями после ссоры с женой

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Какая царила обстановка в семье Мазовых, и замечались ли за отцом мальчиков странности рассказала воспитатель младшего ребенка Вячеслава.

- О том, что семья пропала, мы узнали совершенно случайно из новостей, - признается Евгения Владимировна. – Утром мама прислала смс, что сегодня «Слава один день прогуляет садик», чтобы мы сняли его с питания. Когда мы узнали о случившемся, то тут же позвонили маме – та плачет и очень растеряна. Она подтвердила, что муж и мальчики действительно пропали, и она понятия не имеет, где они могут быть.

Как рассказывает дошкольный педагог, на первый взгляд, семья Мазовых – абсолютно адекватная и благополучная. Старший сын Илья – тоже выпускник этого же детсада, сейчас мальчик учится во втором классе. Дети всегда приходили чистыми, опрятными, сразу было видно, что они живут в достатке и обласканы своими родителями.

- Оба мальчика очень живые, умненькие, общительные, абсолютно здоровые, - рассказывает женщина . – Папа их очень любил – и в футбол с ними играл, и в секции разные возил, и на рыбалку они ходили. Недавно вот в отпуск они ездили отдыхать, папа потом справку приносил.

Воспитатель рассказывает, что сам глава семейства также производит впечатление примерного мужа и семьянина. Тихий, скромный, услужливый, мужчина всегда был готов прийти на помощь и не отказывал, если в группе требовалось повесить полку или починить шкафчики – всегда приносил из дома инструменты и выполнял поручения.

- Никогда его не видели ни пьяным, ни с похмелья. Спокойный приличный мужчина, и мама такая же – ухоженная благовидная женщина, - говорит воспитатель. – Мальчики никогда не жаловались, что в семье есть какие-то проблемы. Часто же дети проговариваются, что родители дома ругаются или руку поднимают, тут никогда таких разговоров не было. Мы сами очень волнуемся и переживаем – лишь бы живыми домой вернулись.

Приметы Артема Мазова (37 лет): на вид – 35 лет, рост –186 см, худощавое телосложение, серые глаза. Был одет в черную куртку, синие джинсы и серые ботинки.

Приметы Ильи Мазова (8 лет): рост – 138 см, худощавое телосложение, светлые русые волосы, карие глаза, родинка справа над губой. Был одет в голубую шапку, зеленую куртку, серые джинсы и темно-синие кроссовки.

Приметы Вячеслава Мазова (5 лет): рост – 116 см, плотное телосложение, светлые волосы, карие глаза. Был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, черные джинсы и серые ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просят обратиться по одному из номеров: 279-39-02 (дежурная часть МВД Башкирии), 237-19-60 или 02 (дежурная часть УМВД по Уфе), 8(347)279-48-70, 238-02-22 (отдел полиции №1 УМВД по Уфе).