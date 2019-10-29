«Не делай глупостей. Вернись и верни детей»: мать пропавших в Уфе мальчиков обратилась к супругу

Мать 8-летнего Ильи и 5-летнего Вячеслава, которые пропали три дня назад в Уфе вместе с отцом, обратилась к своему супругу. Женщина надеется, что тот одумается и вернется домой вместе с сыновьями.

Напомним, Артем Мазов исчез из дома с детьми в субботу, 26 октября. Судя по всему, перед этим супруги поссорились. Жена объяснила ему, что намерена развестись. Артему было сложно смириться с этим решением, накануне пропажи он позвонил жене и еще раз спросил, точно ли та хочет развода. Услышав однозначное "да", мужчина взял сыновей и скрылся с ними на машине. Позже пустой автомобиль Артема найдут близ Максимовки.

"ПОЖАЛУЙСТА, ВЕРНИСЬ"

Мать мальчиков тяжело переживает их пропажу. Женщина всерьез боится за жизнь сыновей. По ее словам, она могла ожидать, что муж захочет с ней расправиться, но что частью плана мести будут их дети - подумать не могла.

Она не теряет надежды, что все трое найдутся живыми. В отчаянии женщина обратилась к своему супругу через журналистов.

- Артем, пожалуйста, вернись. Вернись живой и с детьми, прошу. Я очень переживаю, очень беспокоюсь, - заявила она на камеру телеканала ГТРК "Башкортостан". - Артем, не делай глупостей, пожалуйста. Вернись и верни детей

Эльмира просит всех, кто видел ее супруга и детей или знает, где они могут быть, позвонить в полицию.

ВЗЯЛ МАТРАС И ВЕРЕВКУ

Тем временем недалеко от места обнаружения машины Артема полицейские сделали тревожную находку - матрас, предположительно принадлежащий мужчине. Он был найден на берегу реки Уфимки. На этом водоеме сейчас и сконцентрированы основные поисковые работы.

Волонтеры, участвующие в розыске, через соцсети обратились к владельцам эхолотов с просьбой предоставить им приборы. Очевидно, с их помощью они намерены осмотреть дно реки.

Кроме матраса у отца семейства с собой, по всей видимости, был моток веревки. Он приобрел ее незадолго до бегства. С какой целью - не ясно.