«Жила одна, даже кота нет!»: 6,5 млн рублей из уфимского банка вынесла кассир-тихоня

«Подвиг» кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной повторила еще одна башкирская сотрудница банка. В Уфе 39-летняя кассирша офиса банка «Открытие» в течение месяца выносила крупные суммы денег, а 22 июля, перед грядущей ревизией, вынесла из кассы последний миллион. Всего, по предварительным данным, Лилия Азнабаева похитила 6 500 000 рублей. Только вот в бега она не подалась – не успела, а, может, и не планировала. Известно, что отсутствие денег заметили сотрудники банка и сразу же сообщили в службу безопасности и полицию. Вчера, 23 июля, Лилия была задержана в собственной квартире.

«НЕ ЗНАЕМ ТАКУЮ, У НАС ТУТ НИКТО НИ С КЕМ НЕ ОБЩАЕТСЯ»

Отправляемся в дом, в котором проживала кассирша, в надежде хоть с кем-то пообщаться. Надежда небольшая, но все же есть – все-таки 9-этажный дом, 4 подъезда, 180 квартир. Квартира, в которой проживает Лилия, находится на девятом этаже. На лестничной площадке тишина, ни живой души. Несколько раз позвонила и постучалась к соседям – все без толку, дома никого нет.

Спускаемся этажом ниже, там пенсионерка, которая сама решила поинтересоваться, что за подозрительный человек здесь ходит. После объяснения ситуации, она сразу стала отмахиваться.

На этом этаже располагается квартира ЛилииФото: Эльвина АПАРИНА

- Нет, не знаю такую, и историю эту я не слышала. Дом большой, у каждого свои заботы, никто у нас тут ни с кем не общается. Даже на скамейке на улице мне посидеть не с кем. Полицейских не было, ну, или я не видела, - говорит женщина.

«ХОТЬ БЫ ЭТО БЫЛА НЕ ОНА!»

Выйдя из подъезда, натыкаемся на небольшой продуктовый магазин. Сразу промелькнула мысль - вот, где можно добыть информацию. И действительно - повезло: Лилия тут частая покупательница. Показываем фотографию продавцам – сразу не признали, а потом задумались.

- Эта женщина с 9-го этажа, да? А что она сделала? Зачем вам она?

Далее идет объяснение, что Лилия подозревается в хищении 6,5 миллионов.

- Господи! – садится на стул пожилая женщина. – Похожа, конечно, но хоть бы это была не она, имени-то я ее не знаю. Появилась она в нашем магазине от силы месяц назад – говорит, квартиру купила на 9-ом этаже. Живет одна, детей у нее нет, даже кота нет. Частенько захаживает за продуктами – если не каждый день, то через день точно. Печенье покупает, колбасу. Такая веселая, озорная всегда! Я ей говорю, ты ведь на артистку Катю Скулкину похожа, а она улыбается. Говорит, вы не первая, кто это заметил.

В этот магазин часто ходила Лилия за продуктамиФото: Эльвина АПАРИНА

Продавцам Лилия рассказывала, что работает в банке. Как-то раз был случай: в очереди перед ней мужчина протянул продавцу пятитысячную купюру. Продавец стала ее проверять на подлинность, тогда Лилия предложила свою помощь, показала, как легко и быстро проверить деньги.

- Раз-раз, проверила денежку, честная, говорит. Тогда и призналась, что в банке работает, заодно и объяснила, как проверить новенькие 200 и 2000 рублей на подлинность. Недавно она читала на новую квартиру «Коран Ашы» (в исламе это званая трапеза, пожелание благополучия дому, здоровья и долголетия всем – Прим.ред.), пришла к нам в магазин и разменяла 1000 рублей по мелочи, чтобы раздать милостыню своим гостям.

18 ЛЕТ РАБОТАЛА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Как удалось выяснить, в 2002 году Лилия окончила финансовый факультет Уфимского технологического института сервиса, а затем сразу же устроилась на работу по специальности.

В банковской сфере она проработала 18 лет. Начинала женщина с обычного кассира, затем дослужилась до бухгалтера-операциониста, потом была ведущим экономистом отдела планирования. Через три года работы стала начальником планово-экономического отдела.

На пятый год работы сменила банк, где проработала заместителем начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности. Последние несколько лет Лилия являлась сотрудницей банка «Открытие», из кассы которого и похитила крупную сумму денег.

Банк, в котором работала Лилия, располагался в Черниковке

Со слов источника «КП-Уфа», Азнабаева несколько раз меняла показания – поначалу говорила, что выносила деньги в течение некоторого времени, а затем, мол, вынесла все разом. Собеседник также отметил, что якобы Лилию на преступление толкнула подруга. Женщина хотела помочь ей деньгами, а затем планировала обратно вернуть в кассу похищенные миллионы. Сейчас эта версия отрабатывается следователями.

ОФИЦИАЛЬНО

«Комсомолке» удалось пообщаться с руководителем регионального офиса банка «Открытие». Однако ничего помимо официального комментария от Айдара Зубаирова «вытянуть» не удалось. Директор лишь пошутил, что Лилия меняет свои показания также, как и муж Луизы Хайруллиной (кассирши, которая ранее вынесла из банка 25 миллионов рублей – Прим. ред.).

- Мы подтверждаем задержание сотрудника одного из офисов банка в Уфе по подозрению в хищении денежных средств. Правонарушение выявлено в ходе плановой проверки собственной службы безопасности банка. Материалы переданы в правоохранительные органы, сейчас ведется следствие. Интересы клиентов банка инцидент не затронул, - сообщил Зубаиров, как ранее пресс-секретарь банка.

Дерзкое ограбление прокомментировала и Ирина Волк.

- Оперуполномоченными Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками уфимской патрульно-постовой службы подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере».

Напомним, Башкирия прославилась на всю страну, когда 27 мая текущего года 35-летняя Луиза Хайруллина вынесла из кассы «Россельхозбанка» 25 миллионов рублей. Совершив преступление, вместе с мужем, дочками и котом она скрылась в неизвестном направлении. Задержали их в съемной квартире в Казани 4 июля. По заочному решению суда Луизу доставили в Уфу, где поместили в следственный изолятор. Ее муж Марат Хайруллин находится под домашним арестом по обвинению в краже в особо крупном размере. Сейчас следователи продолжают выяснять судьбу похищенных денег.

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