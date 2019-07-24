2019-07-24T12:42:19+03:00
Происшествия

По следам Луизы Хайруллиной: в Уфе кассир вынесла из банка 6,5 млн рублей

Вот только скрыться с деньгами женщине не удалось, ее задержали и доставили в отдел полиции
Яна БАЗЕКИНА
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Очередная крупная кража произошла в уфимском отделении банка "Открытие"Очередная крупная кража произошла в уфимском отделении банка "Открытие"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще не утихли страсти вокруг громкой истории с похищением из салаватского банка 25 миллионов рублей старшим кассиром Луизой Хайруллиной, как стало известно о новой крупной краже – и снова сотрудницей банка! 22 июля 39-летняя кассирша уфимского отделения банка «Открытие» вытащила из кассы 6,5 миллионов рублей – и была такова. Пропажу денег обнаружили бдительные сотрудники в службе безопасности и сразу же сообщили в полицию. Предприимчивую кассиршу задержали на следующий день и доставили в отдел полиции, где сейчас с ней работают следователи. Что подтолкнуло уфимку вынести деньги, и где сейчас находятся похищенные миллионы – выясняют оперативники.

- Сама подозреваемая утверждает, что на преступление ее толкнула подруга, - рассказал источник "КП-Уфа" в правоохранительных органах. - Версии причастности других лиц или давления на банковскую сотрудницу сейчас также отрабатываются.

В самом банке подробностей дерзкого похищения выяснить не удалось: единственное, в чем заверили представители банка – интересы клиентов не пострадали.

- Мы подтверждаем задержание сотрудника одного из офисов банка в Уфе по подозрению в хищении денежных средств. Правонарушение выявлено в ходе плановой проверки собственной службы безопасности банка. Материалы переданы в правоохранительные органы, сейчас ведется следствие. Интересы клиентов банка инцидент не затронул, - сообщила пресс-секретарь банка «Открытие» Татьяна Неровня.

- Оперуполномоченными Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками уфимской патрульно-постовой службы подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что ранее 27 мая старший кассир салаватского отделения "Россельхозбанка" Луиза Хайруллина вынесла из кассы 25 миллионов рублей, после чего скрылась с деньгами и мужем в неизвестном направлении. В полиции немедленно возбудили уголовное дело по статье "Присвоение в особо крупном размере".

38 дней оперативники разыскивали беглецов по всей стране, пока не задержали их на съемной квартире в Казани. По заочному решению суда Луизу доставили в Уфу, где поместили в следственный изолятор. Сейчас следователи продолжают выяснять судьбу похищенных денег.

"КП-Уфа" продолжает следить за развитием событий.

Нашли укравшую 25 млн кассиршу.Вся страна переживала за Луизу - кассиршу, которая украла из банка 25 млн рублей и исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Но полиции всё-таки удалось задержать женщину...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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