«Его план не сесть в тюрьму и посадить жену»: почему супруг кассирши из Башкирии вдруг отказывается от своих слов

В громкой истории с похищением из салаватского отделения «Россельхозбанка» появляются все новые подробности.

Еще совсем недавно муж кассирши Марат Хайруллин с покаянным видом вещал в эфире федерального ток-шоу, что это он заставлял супругу в течение двух лет выносить деньги из кассы, подменяя их фальшивыми купюрами банка приколов, а потом проигрывал их на спортивных тотализаторах. Свое громкое признание мужчина объяснял просто: он хочет добиться смягчения наказания для своей жены, а также попросить неравнодушных россиян помочь ему вернуть деньги банку.

Признание сыграло злую шутку с Хайруллиным: из свидетеля по уголовному делу Марат быстро превратился в соучастника, и по прилету в Уфу его арестовали и предъявили обвинение в крупной краже. Впрочем, по решению суда мужчина сейчас находится под домашним арестом, и даже апелляция прокуратуры не изменила решение суда.

«ОНИ ВВЕЛИ МЕНЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ»

Осознав, что наговорил много лишнего, Марат Хайруллин пошел ва-банк и заявил во всеуслышание: все, что он сказал в эфире ток-шоу, было сказано под давлением защитников его супруги.

- Я хочу принести свои извинения перед зрителями Первого канала, а также людьми, которые видели эту передачу. Я приехал туда под давлением лиц, осуществляющих защиту моей жены. Они ввели меня в заблуждение и не объяснили мне правовых последствий. Все, что я говорил – было с их слов. Полную и объективную картину случившегося я дам на допросах у следователей. К сожалению, я не имею права рассказать сейчас вам всю информацию в связи с ограничениями в рамках уголовного процесса, - запинаясь, прочитал с бумажки Марат Хайруллин заранее подготовленную речь.

Беглецам удавалось прятаться больше месяца

Конечно, всех интересовал только один вопрос – кому были выгодны эти показания? Сомнения попыталась развеять мать Марата – Рамзия Хайруллина, которая вместе со своим супругом также приехала в Москву и приняла участие в ток-шоу.

- Все, что сказал мой сын – это неправда. Его заставил общественный защитник Азамат Галин, тот самый, который пообещал найти и оплатить услуги адвоката для Луизы. Сначала я не поверила, потом хотела сказать ему спасибо. А потом Марат мне рассказал, что на него давят, заставляют взять ответственность на себя, - рассказала Рамзия Хайруллина. – Это было сделано специально, чтобы подставить его, чтобы Марат не попал на допрос к следователю.

Женщина отрицает, что ее сын был игроманом: ведь зависимый человек не может работать в банке, не может обеспечивать свою семью и строить добротный дом. Также Рамзия Хайруллина, которая сама более 20 лет проработала в банковской системе, уверена – нельзя столько месяцев выносить деньги из банка незаметно ведь ревизии и проверки никто не отменял.

«ТЕПЕРЬ ЕГО ПЛАН – НЕ СЕСТЬ В ТЮРЬМУ»

Конечно же, сам «злодей» - уфимский общественник Азамат Галин не мог остаться в стороне и не прокомментировать упреки в свой адрес. И хотя Галин не принимал участия в ток-шоу, он поделился впечатлениями на своей странице в соцсети.

- Все просто. Марат давал показания сразу после задержания в Казани. Меня там не было. Марат появился на следующий день с просьбой о помощи. Мол, хочу рассказать все журналистам. И попробовать собрать денег. Я договорился, и он уехал на 1 канал. При этом он получил гонорар. Теперь он хочет посадить жену. Он ничего не видел, не слышал и денег не брал. Деньги брала его жена Луиза. Для чего? Он не знает... Теперь его план - не сесть в тюрьму. Посадить жену. Развестись. А она будет сидеть, - написал Азамат Галин, предупреждая шквал вопросов в свой адрес.

Сама Луиза Хайруллина сейчас находится в тюрьме

Напомним, что желание помочь беглой кассирше Азамат Галин изъявил сразу же, узнав о «краже века». Свое благородное желание найти и оплатить услуги адвокатов для Луизы общественник объяснил просто: дети не должны страдать, оставшись без материнской заботы. Когда беглецов задержали на съемной квартире в Казани, Галин сдержал обещание и предоставил для женщины двух адвокатов. Не отрицал Галин и того, что это он предложил Марату Хайруллину отправиться в Москву и попросить там денег для погашения долга, и даже хвастался, что «продал его за миллион федеральным журналистам».

Азамат Галин вызвался помогать Луизе Хайруллиной

Как же все происходило на самом деле и где на самом деле находятся похищенные миллионы – предстоит выяснить следователям. Пока ясно одно: деньги Марат действительно проигрывал на тотализаторах. Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее подтвердила, что средства регулярно поступали на личный счет Хайруллина, а потом уходили в букмекерские конторы. Какой будет новая версия супруга Луизы – покажет время.

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