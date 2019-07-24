Подтолкнула подруга: стала известна личность кассирши из Уфы, похитившей из банка 6,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-24T13:47:44+03:00

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В Уфе сотрудница банка «Открытие» похитила из кассы 6,5 миллионов рублей, вот только скрыться с украденными миллионами женщине не удалось. Как собщают в пресс-службе МВД России, кассир выносила в течение месяца из банка крупные денежные суммы, а 22 июля, аккурат перед ревизией, прихватила из кассы последний миллион и была такова.

Благодаря слаженной работе службы безопасности банка во время очередной проверки недостачу удалось установить. Подозреваемой в крупной краже оказалась 39-летняя Лилия А. Она уже задержана сотрудниками Отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией и доставлена в отдел для дальнейшего разбирательства. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере".

- Сама подозреваемая утверждает, что на преступление ее толкнула подруга, - рассказал источник "КП-Уфа" в правоохранительных органах. - Версии причастности других лиц или давления на банковскую сотрудницу сейчас также отрабатываются.

В самом банке подробности хищения комментировать отказались.

- Мы подтверждаем задержание сотрудника одного из офисов банка в Уфе по подозрению в хищении денежных средств. Правонарушение выявлено в ходе плановой проверки собственной службы безопасности банка. Материалы переданы в правоохранительные органы, сейчас ведется следствие. Интересы клиентов банка инцидент не затронул, - сообщила пресс-секретарь банка «Открытие» Татьяна Неровня.

ИСТОЧНИК KP.RU